Massa di Jaksel Keroyok Pedagang Tahu Bulat yang Lecehkan Bocah 7 Tahun

ERA.id - Pedagang tahu bulat, Afrianggi (33) ditangkap usai melecehkan bocah berumur tujuh tahun, ANS di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (29/12).

Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela menjelaskan kejadian berawal ketika ANS sedang bermain dengan dua teman sebayanya, Kamis (25/12). Tak lama setelah itu, Afrianggi datang ke lokasi.

Dia kemudian menghampiri dua rekan korban dan menggelitik perutnya.

"Dan selanjutnya pelaku menghampiri korban dan melakukan tindakan memegang alat vital/vagina korban menggunakan jarinya," kata Anggiat kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

ANS langsung berteriak usai dilecehkan. Anak ini lalu mengadu ke ibunya. Afrianggi pun panik lalu kabur meninggalkan lokasi.

Dia kembali ke lokasi pada Senin kemarin untuk jualan. Warga yang sadar akan kehadiran pelaku langsung menangkapnya. Pria bejat ini pun dihakimi massa. Polisi yang menerima informasi adanya kasus pelecehan langsung menuju ke lokasi.

"Saat datang pelaku dalam keadaan luka luka dan situasi yang tidak kondusif dikarenakan warga berusaha terus untuk memukuli pelaku. Selanjutnya petugas mengamankan," tuturnya.

Anggiat mengatakan penyidik masih memeriksa Afrianggi secara intensif.