Fajar & Shabrina ke Babak Puncak Grand Final Indonesian Idol XIII, Mana Jagoanmu?

ERA.id - Babak puncak Indonesian Idol XIII akan segera tiba! Dua finalis terbaik, Fajar Noor dan Shabrina Leanor, siap beradu kemampuan vokal dalam Grand Final yang akan disiarkan langsung pada Senin, 12 Mei 2025 pukul 21.15 WIB. Ajang ini menjadi penentu siapakah yang akan dinobatkan sebagai The Next Indonesian Idol XIII.

Keduanya dikenal memiliki karakter vokal kuat dan basis penggemar yang solid, menjadikan malam final ini sebagai momen penuh tensi dan kejutan. Selain itu, di Grand Final ini tetap menghadirkan Special Collaboration bersama Glenn Fredly Live by The Bakuucakar, serta penampilan spesial dari Raisa, yang akan menjadikan panggung Grand Final semakin spektakuler.

Sebagai tambahan dari Special Collaboration, penonton juga akan disuguhi aksi dari Special Performers bertajuk “Suara dari Timur”, yang menghadirkan Novia Bachmid, Nowela, Ahmad Abdul, Wilson Simon, Igo Pentury, Dimansyah, dan Aman.

Sebelumnya dua finalis ini melangkah ke Grand Final, perjalanan mereka mencapai titik ini dipertaruhkan dalam babak Road to Grand Final yang digelar pada Senin malam, 5 Mei 2025. Dalam babak penuh emosi tersebut, Fajar Noor, Mesa Hira, dan Shabrina Leanor tampil memukau untuk memperebutkan dua tiket ke final. Berdasarkan hasil voting, Mesa Hira harus mengakhiri perjuangannya di posisi tiga besar, menyisakan Fajar dan Shabrina sebagai dua kontestan terakhir yang akan bertarung untuk gelar juara.

Tak hanya menghadirkan pertarungan vokal, Road to Grand Final kali ini dimeriahkan oleh berbagai penampilan spesial. Para alumni dari musim-musim sebelumnya yang tergabung dalam The Class Of Super Idols turut tampil. Dari Idol X hadir Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya. Idol XI diwakili oleh Rimar Callista, Mark Natama, dan Anggi Marito. Sementara dari Idol XII, Nyoman Paul, Rony Parulian, dan Nabila Taqiyyah akan ikut memberikan persembahan spesial, termasuk kolaborasi bersama para finalis.

Maka dari itu, dengan formasi Grand Final kali ini, tentu saja persaingan antara Fajar Noor dan Shabrina Leanor diprediksi akan berlangsung sengit. Keduanya memiliki basis penggemar yang solid dan karakter vokal yang kuat. Siapakah yang akan menjadi juara Indonesian Idol Season 13?

Jawabannya akan terungkap pada Grand Final Indonesian Idol XIII yang akan tayang pada Senin, 12 Mei 2025, pukul 21.15 WIB LIVE hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Dukung idola favoritmu untuk menjadi juara Indonesian Idol XIII, melalui aplikasi RCTI+.

Untuk kenyamanan menonton, gunakan STB/TV digital, antena, kabel, dan koneksi Anda berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan, hubungi RCTI Layanan Solusi Digital lewat chat WhatsApp 08569003900 dan ikuti akun Instagram @officialRCTI.