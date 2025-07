My Chemical Romance Siap Guncang Panggung Jakarta Tahun Depan, Catat Tanggal War Tiketnya

ERA.id - Group Band "Emo" asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR) dipastikan akan datang ke Jakarta. Kedatangan MCR ke Indonesia merupakan penantian panjang hampir dua dekade.

Kedatangan MCR dikonfirmasi langsung oleh promotor Ravel Entertainment melalui postingan di akun Instagramnya.

Dilansir dari akun Instagram @ravelentertainment dan @hammersonicfest, My Chemical Romance akan tampil sebagai headliner di 10th Edition of Hammersonic Festival: DECADE OF DOMINION!

Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment sekaligus Founder Hammersonic Festival, menyatakan bahwa kehadiran My Chemical Romance adalah perwujudan dari arah baru Hammersonic.

"Kami percaya musik rock itu luas. MCR hadir sebagai simbol ekspansi emosional dan musikal Hammersonic. Mereka mewakili memori kolektif dan lintas generasi yang tumbuh bersama karya mereka," kata Ravel dalam pernyataan yang diterima ERA, Senin (7/7/2025).

Kehadiran My Chemical Romance bukan hanya menjadi headliner saja, namun menjadi bukti bahwa Hammersonic berdiri bukan hanya sebagai festival, tetapi sebagai perayaan kultur.

Sejak awal kemunculan mereka di awal tahun 2000-an, My Chemical Romance telah menyalakan api dalam jiwa jutaan penggemar melalui karya-karya monumental seperti Three Cheers for Sweet Revenge (2004) dan The Black Parade (2006).

Dari album-album tersebut, lahirlah hits-hits ikonik seperti “Helena”, “I’m Not Okay (I Promise)”, "I Don't Love You", "The Ghost of You", hingga anthem abadi “Welcome to the Black Parade”. Band ini tidak hanya menciptakan karya, mereka juga menciptakan generasi.

Lebih dari sekedar musik, MCR adalah revolusi budaya. Dari gaya busana, filosofi lirik, hingga identitas emosional yang membentuk jati diri remaja menjadi insan seutuhnya.

Album The Black Parade masih disebut sebagai salah satu album rock paling berpengaruh sepanjang masa dan mengukuhkan mereka sebagai ikon absolut dalam sejarah musik emo dan rock alternatif.

Kedatangan Gerard Way Cs ini juga merupakan bagian dari Tur Asia Tenggara yang akan dijalani My Chemical Romance.

Band Asal New Jersey, Amerika Serikat itu menjadikan Indonesia sebagai penutup rangkaian Tur Asia Tenggara mereka setelah Korea Selatan, Thailand, Filipina, Singapura dan Malaysia.

MCR terakhir kali ke Indonesia pada 31 Januari 2008. Kala itu, mereka menggelar konser di Plenary Hall JCC, Jakarta. Konser itu menjadi bagian dari Tur Dunia The Black Parade.

Penjualan tiket tahap pertama akan dimulai pada 9 Juli 2025 pukul 13.00 WIB, hanya di website resmi kami di www.hammersonic.com.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penjualan tiket serta pengumuman line-up berikutnya, silahkan kunjungi situs resmi kami di www.hammersonic.com atau ikuti media sosial resmi di @ravelentertainment dan @hammersonicfest.