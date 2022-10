Ditawar Ratusan Juta, Ex Drummer My Chemical Romance Lelang Kostum Paling Ikonik di E-Commerce

ERA.id - Mantan drummer band My Chemical Romance (MCR), Bob Bryar, menjual kostum yang pernah dipakai dalam video klip lagu "Welcome to the Black Parade", di eBay.

Dilansir dari NME, Selasa (25/10/2022), Bryar menulis, hasil penjualannya akan didonasikan untuk hewan-hewan di Florida.

"Uang ini untuk hewan terlantar di daerah Florida dan Carolina Selatan, yang terkena dampak Badai," tulis Bryar dalam caption di eBay.

Dikabarkan, seragam 'Black Parade' milik Bryar. Buatan tangan dari perancang busana ternama, Colleen Atwood.

Seragam itu pernah dipakai untuk foto album The Black Parade, di tahun 2007. Selain itu, seragam 'Black Parade' dipakai dalam beberapa video musik dan foto promosi.

Bob Bryar mengaku, dirinya bingung untuk mematok harga dari kostum itu.

"Saya tidak tahu berapa nilainya," ucapnya.

Bryar bercerita, bahwa seragam tersebut sudah lama berada di dalam lemari.

"Seragam itu hanya duduk di dalam kotak, saya tidak pernah memakainya lagi. Saat ini, orang-orang membutuhkan bantuan dan saya akan menjualnya," tutupnya.

Nantinya, tawaran tertinggilah yang akan memiliki seragam tersebut dan pelelangan akan ditutup hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022. Saat ini, tawaran tertinggi adalah USD12,5 atau Rp195 juta.

Bryar meninggalkan My Chemical Romance pada tahun 2010. Dia juga secara resmi mengatakan, bahwa dirinya akan pensiun dalam bermain drum. Akibat mengalami masalah pada pergelangan tangannya yang berkelanjutan.