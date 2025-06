Muse Siap Guncang Panggung Indonesia 19 September 2025, Cek Harga Tiketnya

ERA.id - Ravel Entertainment kembali membawa gebrakan baru dengan menghadirkan band rock alternative asal Inggris, Muse. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang disinggahi oleh band yang digawangi oleh Matthew Bellamy.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengatakan bahwa pihaknya sudah merencanakan kedatangan Muse jauh sebelum Foo Fighter. Muse sendiri diagendakan hanya mampir ke Indonesia dan Jepang saja untuk tur kali ini.

"Rencana MUSE itu justru sudah ada duluan bahkan sebelum Foo Fighter. Untuk sejauh ini, MUSE baru akan berkunjung ke Jepang dan Indonesia," kata Ravel, ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Band yang digawangi oleh trio maestro permusikan duniawi Matthew Bellamy, Christopher Wolstenholmes dan Dominic Howard ini dijadwalkan menghibur para penggemar pada 19 September 2025 di Carnaval Ancol, Jakarta.

Muse merupakan band yang berdiri sejak tahun 1994. Band ini telah menelurkan sembilan album studio dan sukses menjual lebih dari 50 juta keping rekaman di seluruh dunia.

Hits-hits besar legendaris dari berbagai era kerap kali menjadi anthem para anak muda pada jamannya, sebut saja "starlight", "hysteria", "time is running out", "plug in baby", "bliss", "knights of cydonia", "muscle museum" sampai hits manis melankolis seperti "unintended".

Karya-karya mereka terbukti mampu mencuri hati dan perhatian para khalayak ramai, serta mendapatkan apresiasi positif dari banyak kritikus musik di seluruh dunia. Penghargaan bergengsipun telah banyak mereka koleksi, mulai dari NME Awards, MTV Europe Music Awards, Brit Awards sampai Grammy Music Awards telah mengkukuhkan MUSE di jajaran elite musisi top dunia.

Lebih lanjut, Ravel menjanjikan Muse akan membawakan lagu-lagu hits mereka.

"Untuk setlist, pastinya mereka akan membawakan lagu-lagu populer mereka," pungkasnya.

Terkait tiket konser Muse, promotor membanderol harga mulai dari Rp1.788.555 sampai Rp2.888.555. Penjualan tiket akan mulai dibuka pada 16 Juni 2025 lewat website resmi di www.museliveinjakarta.com.