Kim Ji Won Gelar Fan Meeting di Jakarta, Penggemar Siap War Tiket

ERA.id - Bintang drama Queen of Tears, Kim Ji Won akan menggelar tur fan meeting Asia dalam waktu dekat. Pada tur bertajuk Be My One itu, ia juga akan mengunjungi Jakarta, Indonesia, pada 31 Agustus 2024 mendatang.

Fan meeting Kim Ji Won di Jakarta akan digelar di Jakarta International Expo Theatre Kemayoran. Meskipun tanggal dan lokasi fan meeting sudah diumumkan, pihak promotor Virgo Creative Entertainment belum membagikan detail untuk seating plan dan harga tiketnya.

Kedatangan Kim Ji Won ini akan menandai dirinya perdana menggelar fan meeting di Indonesia. Hal ini membuat penggemarnya sangat antusias untuk menghadiri fan meeting Kim Ji Won.

Pada unggahan Instagram promotor, banyak penggemar yang sudah tidak sabar menantikan detail harga tiket dan waktu penjualannya. Mereka mengaku sudah bersiap untuk war tiket atau bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tiket fan meeting Kim Ji Won.

“Seating capacity nya berapa ini, aduh war garis keras ini,” komentar penggemar.

“Ini ticketingnya kapan min? Agak panik nih mau war,” ucap yang lain.

“Bersiap war ini harus dapat sih, fanmeet pertama dia ini di Indo, dan jarang bgt bikin fanmeet dia woi,” tambah yang lainnya.

Sementara itu, nama Kim Ji Won belakangan semakin melejit usai drama Queen of Tears yang dibintanginya mendulang kesuksesan besar. Pada drama itu, Kim Ji Won beradu peran dengan aktor Kim Soo Hyun.