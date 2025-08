Aktor Song Young Kyu Ditemukan Tewas di dalam Mobil, Diduga Depresi Akibat Kasus DUI

ERA.id - Aktor Song Young Kyu ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya, Senin (4/8/2025). Song Young Kyu diduga depresi akibat masalah DUI yang menyeret namanya.

Kantor Polisi Yongin Dongbu di Provinsi Gyeonggi mengonfirmasi bahwa Song Young Kyu ditemukan tewas di dalam mobil di sebuah kompleks perumahan di Yongin, Provinsi Gyeonggi, sekitar pukul 8 pagi waktu setempat oleh seorang kenalan. Kerabatnya itu langsung melaporkannya kepada pihak berwenang.

"Tidak ada tanda-tanda tindak pidana atau catatan apa pun yang ditemukan di tempat kejadian perkara," kata kepolisian, dikutip Theqoo, Senin (4/8/2025).

Meskipun penyebab pasti kematiannya belum diketahui, dilaporkan bahwa kondisi mentalnya memburuk setelah laporan insiden mengemudi dalam keadaan mabuk.

"Dia tertekan oleh artikel dan komentar jahat, dan situasinya sangat tidak menguntungkan saat itu," kata sumber terdekatnya.

Song mendapatkan popularitas berkat perannya dalam film Extreme Job tahun 2019. Namun, Juni lalu, ia tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk, yang menyebabkan ia dikeluarkan dari drama yang dibintanginya.

Berita tentang insiden mengemudi dalam keadaan mabuk yang dialami Song Young Kyu menjadi publik sekitar sebulan setelah kejadian tersebut, dan aktor tersebut mengundurkan diri dari perannya dalam drama Shakespeare In Love. Selain itu, The Defects dan The Winning Try telah mengumumkan keputusan mereka untuk mengedit adegan-adegannya sebisa mungkin.

Saat ini, polisi sedang menyelidiki penyebab pasti kematiannya dan kejadian terkini dengan memeriksa keluarganya dan juga mempertimbangkan apakah akan melakukan otopsi.