Andre Taulany Ngotot Cerai, Putra Sulung: Aku Mau Damai

ERA.id - Putra sulung Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina, Ardio Raihansyah Taulany alias Dio, mengungkap keinginan terbesarnya tentang rumah tangga kedua orangtuanya. Dio blak-blakan tidak ingin orangtuanya bercerai.

Secara blak-blakan Dio menuturkan bahwa tidak ada masalah besar yang terjadi dengan orangtuanya. Ia menekankan konflik utama hanya masalah komunikasi saja.

"Ini cuma urusan tidak berkomunikasi saja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali (tidak bercerai)," kata Dio kepada wartawan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (11/8).

Lalu, kata Dio, sebagai anak tertua, ia menilai gugatan dari ayahnya, Andre Taulany, tidak diperlukan. Ia hanya ingin ayah dan ibunya Bahagia dan berdamai satu sama lain.

"Gugatan Papa ini sebenarnya nggak necessary. Jadi aku ingin my dad dan my mom itu sebenarnya bahagia. Aku ingin membantu my mom, my dad untuk berdamai," tuturnya.

Lebih lanjut, Dio berharap gugatan terhadap ibunya bisa dihentikan. Ia ingin kedua orangtuanya akur dan kembali damai.

"Jadi tolong gugatan ini bisa diberhentikan dulu. Mungkin ada cara lain gitu. Jadi aku maunya Papa, Mama itu happy aja gitu, damai. Prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya, bapak, ibu, nggak mau cerai," tegasnya.

Andre Taulany diketahui melayangkan gugatan cerai terhadap Erin pada 9 April 2025. Gugatan ini bukan kali pertama yang dilakukan Andre terhadap Erin, sebab pada April 2024 ia juga mengajukan permohonancerai talak.

Namun gugatan tahun lalu ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Saat itu, majelis hakim menilai dugaan perselisihan antara Andre dan Erin tidak terbukti.