Komedian Mpok Alpa Meninggal Dunia, Sempat Lama Sembunyikan Sakit

ERA.id - Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus presenter Nina Carolina atau yang akrab disapa Mpok Alpa meninggal dunia, Jumat (15/8/2025).

Kabar duka ini disampikan langsung oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim dalam salah satu program televisi swasta. Raffi dan Irfan bahkan tak kuasa menahan tangis kala menginformasikan berita duka itu.

“Innalillahi wa innalillahi rojiun. Sahabat kita, Nina Carolina atau yang akrab disapa Mpok Alpa meninggal dunia. Barusan ini suaminya menghubungi kita,” ucap Raffi Ahmad.

Raffi menjelaskan Mpok Alpa memang sedang berjuang melawan penyakitnya selama beberapa bulan belakangan. Namun Mpok Alpa tidak ingin menunjukkan hal itu kepada publik.

“Jadi memang sebenarnya Mpok Alpa sudah beberapa bulan itu sakit dan menjalani perawatan, tapi beliau gak mau diketahui banyak orang perawatannya,” jelas Raffi.

Berdasarkan informasi yang diterima ERA, jenazah Mpok Alpa akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Moch Khafi 1 Gang Nila RT 002 RW 01 No. 37, Ciganjung, Jakarta Selatan.