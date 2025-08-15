Raffi Ahmad Ungkap Mpok Alpa Idap Kanker, Diminta Tidak Bocorkan ke Publik

ERA.id - Raffi Ahmad mengungkap bahwa komedian sekaligus presenter Nina Carolina alias Mpok Alpa melarang dirinya dan juga Irfan Hakim untuk mengungkap soal kondisi kesehatannya. Raffi menyebut bahwa Mpok Alpa berjuang melawan kanker.

Raffi Ahmad mengatakan bahwa ia dilarang untuk memberi tahu siapapun terkiat kondisi Mpok Alpa. Raffi menyebut sakit yang diderita Mpok Alpa sudah berlangsung lama.

"Mpok Alpa sakitnya sudah lama, jadi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa," kata Raffi Ahmad kepada wartawan, Jumat (15/8/2025).

Suami Nagita Slavina itu mengatakan bahwa Mpok Alpa mengidap penyakit kanker selama tiga tahun terakhir. Raffi secara pribadi sudah mengetahui hal itu dan tidak bermaksud untuk menutupi kondisi Mpok Alpa dari publik.

"Dua tahun, tiga tahun ini, melawan kanker. Bukannya kita menutupi, tapi dari pihak keluarga dan Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa," jelasnya.

Senada dengan Raffi Ahmad, Irfan Hakim menyampaikan jika ia bersama sahabat-sahabat lainnya turut memberi dukungan pengobatan untuk Mpok Alpa.

"Dan kita mensupport terus Mpok Alfa melakukan perawatan, pengobatan, sampai balik ke Malaysia. Intinya begitu," kata Irfan.

Diketahui Mpok Alpa menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat (15/8/2025). Kabar duka ini disampaikan oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat melakukan siaran langsung di salah satu program televisi swasta.

Mpok Alpa meninggalkan empat orang anak, termasuk anak kembarnya yang lahir pada Oktober 2024.