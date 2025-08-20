Main Film Garapan Sutradara Korea Selatan, Reza Rahadian Bangga: Syutingnya Sehat

ERA.id - MD Pictures resmi merilis karya terbaru hasil kolaborasi dengan sutradara asal Korea Selatan, Lee Chang-hee, Keadilan: The Verdict. Film ini menghadirkan Reza Rahadian hingga Rio Dewanto.

Keadilan: The Verdict menjadi film Indonesia pertama yang disutradarai oleh sutradara asal Korea Selatan. Reza Rahadian sebagai Timo mengatakan proses syuting film ini sangat menyenangkan meski digarap oleh sutradara asal Korea Selatan.

"Yang pasti produksinya menyenangkan, prosesnya, syutingnya sangat sehat, jam kerjanya clear, kemudian ada kedisiplinan yang bisa kita pelajari juga, dan mulai banyak juga diproduksi-produksi film di indonesia juga mulai banyak," kata Reza Rahadian saat ditemui di MD Places, Rabu (21/8/2025).

Lalu, kata Reza, salah satu kendala yang terjadi selama syuting adalah keterbatasan komunikasi dengan sutradara Lee. Hal ini lantaran Lee tidak bisa berbahasa Indonesia.

Meski demikian, Reza menekankan proses blocking hingga kamera berada di tangan Lee.

"Jadi Lee sebenarnya tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi urusan dialog itu memang ada semua dikoordinir mas Yusron. Tapi blocking, kamera works memang ada di Lee," jelasnya.

"Ini kolaborasi yang unik banget. Mas Yusron betul-betul paham tentang apa yang dia mau capai daripada pemainnya," sambung Reza.

Sementara itu, Rio Dewanto yang memerankan Raka mengatakan senang bisa bekerja sama dengan sutradara Lee. Tetapi ia tidak memungkiri adanya keterbatasan bahasa dengan Lee.

"Menyenangkan bekerja sama dengan orang baru meskipun ada keterbatasan dalam bahasa. Tiap aku ngobrol ada translatornya, jadi agak delay sedikit tapi itu nggak jadi masalah besar. Tapi overall syutingnya lancar," imbuh Rio.

Lebih lanjut, Reza Rahadian menuturkan film ini menjadi kolaborasi pertama antara dua sutradara dari dua negara yang berbeda.

"Ini mungkin saya nggak tahu ya, tapi rasanya ini adalah kolaborasi pertama antara dua director dari dua negara yang berbeda untuk film Indonesia ya. Mungkin saya salah. tolong dikoreksi, tapi yang saya ketahui seperti itu," ucapnya.

Film Keadilan: The Verdict berkisah tantang Raka (Rio Dewanto) sebagai petugas keamanan pengadilan yang jujur dan tenang. Suatu hari Raka gelisah karena selalu menyaksikan hukum dimanipulasi oleh uang, koneksi, dan kebohongan dalam persidangan.

Kegelisahan itu akhirnya terjadi pada diri sendiri ketika sang istri, Nina (Niken Anjani), calon pengacara yang sedang hamil mendadak menjadi korban kejahatan brutal dan keji anak orang kaya.

Dunia Raka pun hancur seketika. Alih-alih mendapatkan keadilan, ia justru berhadapan dengan seorang pengacara licik bernama Timo (Reza Rahadian), yang memutarbalikkan kebenaran demi melindungi kliennya yang berkuasa.

Terjebak dalam sistem yang korup dan sosial media masyarakat yang mudah dipengaruhi, Raka perlahan kehilangan keyakinannya, hingga pada titik terendahnya, ia memutuskan untuk mengambil alih persidangan dengan pistol di tangannya.

Film ini tayang serempak di bioskop mulai 20 November 2025.