Puji Kemampuan Akting Reza Rahadian dan Rio Dewanto, Sutradara Lee Chang-hee Ketagihan Kerja Bareng Lagi

ERA.id - Sutradara asal Korea Selatan Lee Chang-hee memuji kemampuan akting Reza Rahadian dan Rio Dewanto dalam film Keadilan (The Verdict). Lee bahkan menyebut Reza dan Rio akan sukses bila masuk ke pasar global, khususnya Korea Selatan.

Pujian ini disampaikan oleh Lee Chang-hee saat berkesempatan hadir di Gala Premier film Keadilan (The Verdict) di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025). Lee yang juga menjadi sutradara dalam film itu bersama Yusron Fuadi mengaku kagum dengan kemampuan akting Reza dan Rio.

"Kesan saya bekerja dengan Reza Rahadian dan Rio Dewanto, kedua aktor ini memiliki pesona yang sangat berbeda," ujar Lee.

Pesona itu, kata Lee, terlihat dari kemampuan berakting yang berbeda hingga perawakan fisik yang kontras satu sama lain. Namun Lee melihat adanya kemampuan luar biasa antara Reza dan Rio meski terbatas dari segi bahasa.

"Mulai dari penampilan fisik mereka hingga kedalaman akting mereka, mereka menunjukkan kemampuan akting yang luar biasa yang bisa dimengerti bahkan tanpa perlu menguasai bahasa yang sama," tuturnya.

Bukan hanya itu saja, Reza dan Rio juga memiliki daya tarik yang besar sehingga ia percaya dua nama besar ini bisa sukses di Korea Selatan.

"Keduanya memiliki daya tarik yang begitu besar sehingga saya yakin mereka akan menjadi aktor yang sangat sukses jika masuk ke pasar Korea," imbuhnya.

Lebih lanjut, Lee meyakini bahwa dirinya terbuka untuk bekerjasama kembali dengan Reza Rahadian dan Rio Dewanto di masa depan.

"Saya memiliki keyakinan akan hal itu. Jadi, saya berharap bisa banyak berkolaborasi lagi di masa depan,"

Keadilan (The Verdict) tayang serempak di bioskop mulai 20 November 2025.