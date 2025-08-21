Sindir Kenaikan Tunjangan DPR RI, Rio Dewanto: Saya Harap Gaji Aktor dan Wartawan Naik!

ERA.id - Aktor Rio Dewanto turut menyoroti kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rio dengan tegas gaji yang seharusnya naik justru para pelaku seni dan pekerja industri media.

Tanggapan itu disamapikan oleh Rio Dewanto sambil berkelakar saat peluncuran poster dan trailer film Keadilan: The Verdict. Rio menuturkan gaji dan tunjangan yang naik itu seharusnya diperuntukan bagi aktor dan jurnalis.

"Saya berharap gaji aktor naik. Itu yang saya harapkan dan gaji wartawan juga pada naik. Oke?" kata Rio Dewanto saat ditemui di MD Places, Rabu (20/8/2025).

Rio yang bermain di film terbaru garapan sutradara Korea Selatan, Lee Chang-hee ini memainkan peran Raka, seorang suami yang berjuang demi keadilan istrinya, Nina (Niken Anjani). Ia mengakui isu tentang keadilan ini sangat umum di Indonesia dan menjadi tantangan sendiri untuknya.

"Sebenarnya ceritanya sendiri, isunya cukup, cukup umum ya. Maksudnya memperjuangkan keadilan gitu. Karena sampai kapan pun juga isu ini akan terus ada di masyarakat gitu," tuturnya.

"Dan filmnya secara dialog memang agak berat, tapi ya gimana caranya, ini tantangan kita juga sebagai aktor untuk membuat dialog dan adegan itu menjadi sesuatu hal yang ketika penonton merasakannya atau menikmatinya, menjadi hal yang enggak berat gitu," sambungnya.

Keadilan: The Verdict menjadi karya reuni yang mempertemukan kembali Rio Dewanto dan Reza Rahadian. Film ini akan tayang pada 20 November 2025.