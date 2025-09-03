Debut Film Layar Lebar, Aurra Kharisma Kuras Mental hingga Fisik Demi Jadi Laweyan

ERA.id - Model Aurra Kharisma terjun ke dunia seni peran lewat film horor Perempuan Pembawa Sial. Debut film ini membuat Aurra harus menyiapkan mental serta fisik yang kuat.

Dalam film Perempuan Pembawa Sial, Aurra Kharisma berperan sebagai Lasmi, sosok Laweyan yang menghantui Mirah (Raihannun) dan pasangan-pasangannya. Lasmi selalu datang bersama delman dengan kusir tanpa kepala sebelum membunuh mangsanya dengan tragis.

Demi mendalami peran itu, Aurra mengaku banyak melakukan persiapan fisik yang ekstra. Persiapan ini ia lakukan lantaran banyak adegan yang sulit dan tidak pernah dilakukan olehnya.

"Gimana caranya fisik aku harus kuat pastinya karena banyak banget adegan-adegan yang menurut aku sangat challenging ditambah lagi dengan gerakan-gerakannya yang aneh, itu tuh, cukup menjadi tantangan ya. Ajaib," kata Aurra saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Perempuan berusia 25 tahun ini lantas menceritakan bagaimana suasana syuting film Perempuan Pembawa Sial. Menurutnya, ada salah satu adegan yang sangat melelahkan dengan aura yang berbeda.

"Jadi ada satu tempat yang energinya sangat kuat buat aku, magisnya itu ada banget, Iya, iya. dan, ee setelah take selesai tuh aku benar-benar kayak drain. Benar-benar yang, "wah, ini kenapa lelah sekali ya rasanya" gitu," jelasnya.

Lebih lanjut, Aurra Kharisma pun mengaku bahwa ia jadi gemar berolahraga berkat film Perempuan Pembawa Sial.

"Semenjak syuting itu aku jadi rajin olahraga sih, demi ini ya, mengembangkan fisik itu ya," pungkasnya.

Film Perempuan Pembawa Sial merupakan karya terbaru dari sutradara Fajar Nugros. Film ini dibintangi oleh Raihaanun, Clara Bernadeth, Morgan Oey, Rukman Rosadi, Banyu Bening, hingga Didik Nini Thowok.

Perempuan Pembawa Sial dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 18 September 2025.