Kesulitan Main Peran yang Beda dari Kepribadian, Begini Cara Enzy Storia Tahan Intonasi Bicara

ERA.id - Enzy Storia dihadapkan dengan dua pilihan sulit untuk menentukan pasangan hidupnya lewat Yakin Nikah. Enzy harus memilih antara masa lalu dengan masa depan.

Berperan sebagai Niken, Enzy mengakui bahwa peran ini cukup menyulitkan dirinya lantaran memiliki karakter yang berbeda dari kehidupan nyatanya. Perbedaan itu terletak pada gaya bicara dan intonasi antara Niken dan Enzy Storia.

"Enzy ini tuh aku suka banget dengerin musik. Jadi kayak yang cukup menemani hari-hariku tuh musik. Jadi mau pendekatan pertama pas mau masuk mulai akting pun aku bilang sama Mbak Prita (sutradara), "Mbak, aku butuh bikin playlist eh kamu karakter Niken tuh apa sih di bagian kamu?" Karena aku suka gitu kalau orang tuh dengerin lagu," kata Enzy Storia saat ditemui di kawasan Senayan, Selasa (9/9/2025).

Daftar lagu yang diberikan oleh sutradara itu pun memudahkan Enzy untuk masuk ke karakter Niken, terutama dari segi intonasi bicara. Bahkan Enzy secara khusus diberikan lagu yang berbeda-beda untuk menggambarkan suasana hatinya.

"Jadi 'kalau kamu senang lagunya yang ini ya. Kalau kamu lagi, setiap hari yang ini'. Pas lagi senangnya, gue pikir bakal gimana gitu ya, "Aku bahagia," gitu kan. Ternyata ting ting ting kayak segitu aja. Tetap ya, tetap lambat juga," jelas Enzy.

Meski demikian, Enzy mengakui metode lagu itu sangat membantu dirinya dalam mengontrol bicara agar sesuai dengan Niken.

"Tapi itu ngebantu, lumayan ya, seru banget syutingnya. Tapi itu membantu, jadi membantu banget," imbuhnya.

Yakin Nikah berkisah tentang Niken (Enzy Storia) yang diminta untuk segera menikah dengan kekasihnya, Arya (Maxime Bouttier). Desakan ini muncul setelah adiknya, Anggi (Amanda Rigby) dilamar oleh kekasihnya, Danny (Arya Vasco).

Niken yang bimbang dengan kesibukan Arya pun mendadak kembali dipertemukan dengan mantan kekasihnya, Gerry (Jourdy Pranata). Niken pun dihadapkan dengan dua pilihan sulit itu.

Film ini akan tayang di bioskop mulai 9 Oktober 2025.