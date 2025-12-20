Enzy Storia Akui Stres Syuting Suka Duka Tawa, Sulit Fokus dan Sering Digoda

ERA.id - Enzy Storia pemeran Adin dalam film Suka Duka Tawa mengaku stres beradu peran dengan tiga komika, Arif Brata, Bintang Emon, dan Gilang Bhaskara. Enzy bahkan hampir menyerah saat sedang berakting.

Dalam film Suka Duka Tawa, Enzy memerankan karakter Adin, salah satu sahabat Tawa (Rachel Amanda). Tawa menjalani perjalanan hidupnya dengan dukungan para sahabat, yaitu Adin, Iyas, Rais, dan Fahri.

Saat ditanya soal chemistry dengan para pemain, Enzy mengaku sempat kesulitan menahan tawa ketika harus beradu akting bersama para komika.

"Pas itu udah berempat, akting cuma lihat-lihatan doang, ini juga masih mau ketawa. Kayak lu keluar deh, kayaknya gue nggak bisa deh Co (Sutradara Aco) gitu, main sama mereka gitu. Tapi ternyata mereka profesional banget guys. Mereka pas sudah di set kayak benar-benar inner monolognya tuh ada banget," ujar Enzy saat ditemui di press screening dan press conference Suka Duka Tawa di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Meski hampir menyera, perempuan kelahiran 1992 itu merasa sangat bangga bisa terlibat dan berproses bersama para komika tersebut.

"Peran saya susah banget lah untuk berakting bareng sama mereka tuh suatu hal yang saya banggakan seumur hidup. Terima kasih ya teman-teman ABG (Arif, Bintang, Gilang) ya,"pungkasnya.

Di sisi lain, Enzy juga menuturkan berkat film Suka Duka Tawa, ia banyak mendapat pelajaran berharga. Apalagi Enzy sering kali berhadapan dengan para komedian lain dan menjadi bagian dari pekerjaannya.

"Gue kayak lebih mengerti lagi bahwa tempo, pembacaan materi, tapi pembawaan itu sangat penting di stand up sama intonasi gitu," pungkasnya.

Film Suka Duka Tawa akan tayang pada 8 Januari 2026.