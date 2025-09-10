Jadi Ayah Enzy Storia di Yakin Nikah, Tora Sudiro Sempat Takut Dinilai Cabul

ERA.id - Tora Sudiro mengaku sempat takut saat mendapat tawaran untuk bermain dalam film Yakin Nikah. Ketakutan itu lantaran ia harus menjadi ayah dari Enzy Storia dan Amanda Rigby.

Ketakutan itu diakui Tora Sudiro muncul dari penonton yang mungkin akan menilainya sebagai laki-laki cabul. Hal ini lantaran Tora akan banyak mengambil adegan bersama Enzy Storia.

"Dari awal tuh gua takut banget. Gua selalu ngomong sama Enzy sama Amanda, 'Eh gimana caranya gua mau ngasih lihat kalau gua sayang sama kalian, tapi gua enggak cabul.' Gua takut banget, takut kayak kesannya lagi gini meluk-meluk si Enzy. Meluk-meluk Enzy, 'Eh, dia apa nih ada maunya.' Gua enggak pengin penonton kayak gitu gitu," kata Tora Sudiro saat ditemui di kawasan Senayan, Selasa (9/9/2025).

Untungnya Tora mendapat bantuan dari Prita sebagai sutradara dalam mengarahkan peran Endar yang ia mainkan. Ia mengaku untuk menjaga hal itu sangat sulit baginya.

"Itu bener-bener apa ngejaganya sih bener-bener. Iya. Susah dah. Tapi kalau boleh saya kasih tahu, ternyata karakternya si Endar ini adalah bapak-bapak impiannya para anak-anak sekarang," tuturnya.

Meski awalnya sempat takut, Tora mengatakan peran menjadi ayah ini adalah salah satu impiannya. Ia mengaku sudah lama mendambakan peran seorang ayah untuk karyanya dan berhasil terwujud di film Yakin Nikah.

"Saya belum pernah (peran ayah) terus saya pengen banget jadi peran bapak-bapak yang bener. Akhirnya kesampean disini. Makanya disini saya sebetulnya biarpun bercanda saya pengen mencurahkan semuanya disini," ungkapnya.

Yakin Nikah berkisah tentang Niken (Enzy Storia) yang diminta untuk segera menikah dengan kekasihnya, Arya (Maxime Bouttier). Desakan ini muncul setelah adiknya, Anggi (Amanda Rigby) dilamar oleh kekasihnya, Danny (Arya Vasco).

Niken yang bimbang dengan kesibukan Arya pun mendadak kembali dipertemukan dengan mantan kekasihnya, Gerry (Jourdy Pranata). Niken pun dihadapkan dengan dua pilihan sulit itu.

Film ini akan tayang di bioskop mulai 9 Oktober 2025.