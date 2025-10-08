Dibintangi Gabriel Prince dan Calvin Jeremy, BLDF Rilis Series 2125: Pesan dari Bumi

ERA.id - Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) kembali menghadirkan series bertema isu lingkungan lewat 2125: Pesan dari Bumi. Series ini dibintangi oleh Gabriel Prince hingga Calvin Jeremy.

Program Officer Bakti Lingkungan Djarum Foundation, Dandy Mahendra mengatakan ide dari pembuatan series 2125: Pesan dari Bumi ini muncul dari banyaknya masukan generasi muda soal pengenalan bahaya kerusakan lingkungan. Dari masukan itu, ide pembuatan series 2125: Pesan dari Bumi pun dibuat dengan cara yang menarik.

"Film ini nih kita sebenarnya bukan nakut-nakutin tapi lebih membuka mata teman-teman bahwa kalau kita tidak menjaga lingkungan akan terjadi seperti ini (series 2125 Pesan dari Bumi)," ujar Dandy saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

Senada dengan Dandy, sutradara 2125: Pesan dari Bumi, Achmad Romie, mengatakan kali ini ia memilih konsep portal waktu untuk menyuguhkan perbandingan kerusakan alam di masa depan dengan saat ini. Romie pun mengambil latar waktu 100 tahun yang akan datang apabila manusia di bumi tidak menjaga lingkungan.

"Sebenarnya karena kita udah coba bikin benchmark di (series) Kami Memohon. Benchmark-nya begitu. Apa ya yang beda ya? Kita coba berpikir keras apa yang beda, akhirnya kita coba main dengan portal waktu, perjalanan Waktu." jelas Romie.

"Kita mencoba gimana caranya penonton tuh bisa catch up dengan pesannya tapi dengan kemasan yang baru gitu," sambungnya.

Series 2125: Pesan dari Bumi berkisah tentang Alam (Gabriel Prince), Bumi (Calvin Jeremy), dan Laras (Aline Alfauziah) yang tinggal di bunker. Ketiganya mencoba mencari Utopia untuk bisa bertahan hidup.

Selama berpetualang mencari Utopia, ketiganya dihadapkan dengan kenyataan pahit dan perjuangan panjang melawan krisis iklim.

Series ini bisa disaksikan melalui YouTube Siap Darling. Series ini akan tayang tiga episode setiap Sabtu, mulai 11 Oktober 2025.