Pertama Kali Syuting di Gunung, Gabriel Prince: Nggak akan Aku Lupain

ERA.id - Gabriel Prince mengaku baru pertama kali naik gunung berkat bintangi series 2125: Pesan dari Bumi. Prince mengaku tidak bisa melupakan proses syuting yang penuh tantangan itu.

Berperan sebagai Alam, Prince mengaku tertarik membintangi series 2125: Pesan dari Bumi setelah membaca skrip awal. Ia mengaku tertantang dan ingin mencoba hal baru dengan syuting di atas gunung.

"Pas syuting kemarin itu kebetulan itu pertama kali aku mendaki gunung. Jadi pas ditawarin project ini awalnya aku baca-baca dan akhirnya dikasih tahu kalau kita syutingnya bakal di (gunung) Papandayan aku langsung kayak, 'Oke, pas banget nih'," ujar Prince saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

Selain tertantang dengan proses syuting di gunung, pria yang juga aktif di platform sosial media ini juga tertarik dengan isu lingkungan yang diangkat. Menurutnya isu lingkungan yang dipilih memiliki pesan yang sangat bagus.

"Aku mikir oke, let's do this movement, ini juga message-nya sangat sangat bagus. Sekalian aku experience for the first time ngedaki gunung," ungkapnya.

Pengalaman pertama itu pun diakui Prince tidak pernah terlupakan olehnya. Ia mengaku banyak momen yang membekas selama syuting, terutama saat ia harus melawan rasa dingin namun harus menggambarkan pesan panas di dalam film.

"Jujur pas di sana tuh ada banyak banget experience yang, apa ya, enggak akan aku lupain sih. Kayak yang itu tadi Mas Romie sempat mention yang kita harus, acting as if the weather is very hot tapi sebenarnya cuacanya dingin banget gitu," katanya.

"Itu experience yang apa ya, enggak akan aku lupain," sambungnya.

Series 2125: Pesan dari Bumi berkisah tentang Alam (Gabriel Prince), Bumi (Calvin Jeremy), dan Laras (Aline Alfauziah) yang tinggal di bunker. Ketiganya mencoba mencari Utopia untuk bisa bertahan hidup.

Selama berpetualang mencari Utopia, ketiganya dihadapkan dengan kenyataan pahit dan perjuangan panjang melawan krisis iklim.

Series ini bisa disaksikan melalui YouTube Siap Darling. Series ini akan tayang tiga episode setiap Sabtu, mulai 11 Oktober 2025.