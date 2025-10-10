Amanda Manopo Nikah, Arya Saloka Panen Ejekan: Kasihan Dilepeh

ERA.id - Arya Saloka menuai sorotan pasca Amanda Manopo dan Kenny Austin melangsungkan pernikahan. Arya dituding menyesal hingga dibuang oleh Amanda Manopo.

Tudingan itu muncul melalui ratusan komentar di akun Instagram Arya Saloka, Jumat (10/10). Pada salah satu unggahannya, netizen melontarkan komentar mengejek hingga berbagai tudingan miring kepada Arya.

"Nangis dipojokaaan, kesian pasti anne skrg ketawa bareng netijen," ujar @rni.wija***

"Kata gua mah Arya cere juga karna emang tau tabiat mantan nya yg udah gabisa dipertahankan bukan gara2 Manda lagian EMG dari dulu kayanya gaada apa2 sama Manda ..namanya juga cemburu buta ya," tulis @viraflyn***

"Wwk,,, Dah rela nyakitin istri yg nemenin dr biasa saja palah … kna karma jg," kata @uuz***

"Yahhhhhh kasian amattt di lepeh," kata @d_mh***

Tudingan miring ini diduga muncul setelah Arya Saloka dan Amanda Manopo diisukan menjalin asmara. Kedunya diduga terlibat cinta lokasi sejak membintangi sinetron yang sama.

Bukan hanya itu saja, chemistry yang berhasil mereka bangun di sinetron itu membuat banyak penggemar saling menjodohkan satu sama lain.

Di tengah isu tersebut, Arya mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Putri Anne, pada 15 April 2025. Kehancuran rumah tangga itu disebut akibat adanya orang ketiga, yang diduga adalah Amanda Manopo.