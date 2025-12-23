Dunia Gim Berduka, Kreator Call of Duty Vince Zampella Tewas Kecelakaan Mobil

ERA.id - Dunia gim global berduka atas kepergian Vince Zampella, salah satu kreator waralaba gim Call of Duty. Zampella dilaporkan meninggal dunia pada usia 55 tahun setelah terlibat kecelakaan mobil di California, Amerika Serikat.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Electronic Arts (EA), perusahaan yang menaungi Respawn Entertainment, studio gim yang ikut ia dirikan.

Dikutip dari BBC NEWS, kecelakaan terjadi di sebuah jalan tol di Los Angeles pada Minggu waktu setempat. Zampella diketahui berada di dalam sebuah mobil Ferrari bersama satu penumpang lain.

Kendaraan tersebut keluar dari jalur, menabrak pembatas beton, lalu terbakar hebat. Kedua orang di dalam mobil dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Pihak California Highway Patrol menyebut bahwa penumpang kendaraan sempat terlempar keluar, sementara pengemudi terjebak di dalam mobil yang terbakar. Hingga kini, belum dipastikan apakah Zampella berada di posisi pengemudi atau penumpang.

Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Electronic Arts menyampaikan pernyataan resmi atas meninggalnya Zampella. Dalam keterangannya, EA menyebut kepergian Zampella sebagai kehilangan besar bagi industri gim.

"Ini adalah kehilangan yang tak terbayangkan. Hati kami bersama keluarga Vince, orang-orang terdekatnya, dan semua pihak yang tersentuh oleh karya-karyanya,” ujar perwakilan EA.

Vince Zampella dikenal luas sebagai salah satu sosok di balik lahirnya Call of Duty, yang ia ciptakan bersama Jason West dan Grant Collier pada 2003. Gim tersebut terinspirasi dari peristiwa Perang Dunia II dan berkembang menjadi salah satu waralaba gim paling sukses sepanjang masa, dengan penjualan lebih dari 500 juta copy di seluruh dunia.

Selain Call of Duty, Zampella juga berperan besar dalam pengembangan sejumlah gim populer lain seperti Medal of Honor, Titanfall, dan Apex Legends. Karya-karyanya dikenal karena menitikberatkan pengalaman pemain dan pendekatan inovatif dalam genre gim tembak-menembak.

Pada 2010, Zampella dan Jason West sempat diberhentikan dari Activision, penerbit Call of Duty, yang kemudian berujung pada sengketa hukum panjang sebelum akhirnya diselesaikan di luar pengadilan pada 2012. Setelah bergabung dengan Electronic Arts, Zampella turut mengerjakan proyek Battlefield 6, yang dikenal sebagai pesaing utama Call of Duty.

Infinity Ward, studio pengembang Call of Duty, juga menyampaikan penghormatan terakhir. Dalam pernyataannya, perusahaan tersebut menyebut Zampella akan selalu memiliki tempat istimewa dalam sejarah mereka.

"Warisan Anda dalam menciptakan hiburan ikonik dan abadi tidak akan tergantikan," tulis Infinity Ward.

Kepergian Vince Zampella meninggalkan duka mendalam bagi industri gim. Warisan karyanya akan terus hidup dan memengaruhi generasi pengembang serta pemain di seluruh dunia.