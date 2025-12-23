Heboh Video Pesawat di Soekarno Hatta Tergelincir hingga ke Jalan Raya, Polisi Bilang Begini

ERA.id - Heboh video yang menarasikan sebuah pesawat tergelincir di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) hingga ke jalan raya. Kepolisian pun merespons isu tersebut yang menghebohkan publik.

Dari narasi yang beredar, insiden ini terjadi pada malam ini. Kejadian ini menyebabkan kemacetan panjang di sekitar lokasi.

Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Ronald F. C. Sipayung mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (20/12) silam sekira pukul 23.47 WIB di area Perimeter Utara Bandara Soetta.

Hasil koordinasi dengan Aviation Security (Avsec) PT Angkasa Pura Indonesia, kejadian itu merupakan bagian dari proses dismantle atau pembongkaran badan pesawat (airframe) yang akan direposisi ke Aceh. Dia membantah jika pesawat itu tergelincir.

"Kejadian sebenarnya adalah proses dismantle pesawat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pengembangan kegiatan Haji dan Umrah. Jadi, bukan pesawat tergelincir," kata Ronald kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Saat itu, badan pesawat sedang diangkut menggunakan truk trailer. Namun ketika melintas di area tersebut, kendaraan pengangkut mengalami kendala teknis berupa sasis trailer tersangkut permukaan aspal. Hal ini dikarenakan sasis terlalu rendah.

"Tidak ada kerusakan maupun korban dalam peristiwa ini," jelasnya.

Ronald meminta masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi. Ronald memastikan situasi di lokasi aman dan kondusif.