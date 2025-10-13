Heboh! Mantan PM Kanada Justin Trudeau Terciduk Bercumbu dengan Katy Perry

ERA.id - Penyanyi Katy Perry kepergok bermesraan dengan mantan Perdama Menteri Kanada, Justin Trudeau. Keduanya terlihat saling berpelukan hingga berciuman penuh gairah.

Mengutip Mirror, Katy dan Justin terlihat bermesraan di atas kapal pesiar di Santa Barbara. Justin nampak bertelanjang dada sedangkan Katy memakai bikini.

Keduanya juga nampak bercumbu satu sama lain dengan tangan Justin yang bermain-main di sekitar bokong Katy. Saksi yang melihat momen itu mengungkap bahwa mereka nampak tergila-gila satu sama lain di bawah sinar matahari California di atas kapal Caravelle.

Sumber mengklaim pasangan yang tak lazim ini diam-diam berpacaran sejak awal musim panas. Mereka juga saling terhubung meski memiliki jadwal yang padat.

"Mereka tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersama karena ia sedang tur, tetapi mereka selalu berhubungan, selalu FaceTime dan saling berkirim pesan," ujar sumber.

Rumor asmara antara pelantun "Firework" dan politisi 53 tahun, pertama kali beredar pada bulan Juli, ketika keduanya terlihat menikmati makan malam bersama di sebuah restoran mewah di Montreal bernama Le Violon. Kedekatan itu terjadi hanya sebulan setelah Katy mengakhiri hubungannya dengan aktor Orlando Bloom, yang juga ayah dari anak semata wayangnya, Daisy Dove.

Meski tidak pernah menanggapi rumor yang beredar, isu hubungan mereka semakin menguat dengan Justin yang menghadiri salah satu konser Katy Perry. Justin bahkan terlihat sangat menikmati pertunjukan tersebut.

"Dia agak aneh dan tidak percaya seseorang setenar dan glamor seperti Katy tertarik padanya," lanjut sumber The Sun.

"Sedangkan dia tersanjung politisi terhormat seperti itu ingin berkencan dengannya," sambung sumber itu.

Diketahui Katy dan Orlando telah menjalin hubungan putus-nyambung sejak 2016, dan bertunangan pada 2019. Namun di balik layar, hubungan mereka dikabarkan merenggang selama setahun terakhir.

Teman-teman mereka mengklaim bahwa karier mereka yang menuntut dan gaya hidup yang sangat berbeda mulai memengaruhi hubungan mereka. Keputusan Katy untuk bergabung dengan penerbangan luar angkasa Blue Origin pada bulan April juga diduga menyebabkan ketegangan di antara mereka.

Sumber terdekat Orlando mengklaim bahwa aktor The Lord of The Rings itu tidak menyetujui keterlibatannya, yang dinilai para kritikus sebagai misi yang merusak lingkungan.

Kondisi ini semakin memburuk saat Katy memulai turnya di Mexico City pada bulan Mei. Dalam salah satu penampilan emosionalnya, ia membawakan lagu hit "Pearl" tahun 2010. Saat tampil, ia terlihat menyeka air mata sambil menyanyikan lirik, "I let him rule my world."

Pada bulan Juni, pasangan ini mengonfirmasi bahwa mereka telah mengakhiri pertunangan mereka. Mereka mengumumkan kandasnya hubungan tersebut lewat pernyataan resminya.

"Karena banyaknya minat dan percakapan baru-baru ini seputar hubungan Orlando Bloom dan Katy Perry, perwakilan telah mengonfirmasi bahwa Orlando dan Katy telah mengalihkan hubungan mereka selama beberapa bulan terakhir untuk berfokus pada pengasuhan Bersama," demikian pernyataan tersebut.

Meski demikian, Orlando sempat diduga memberi sindiran keras atas hubungan Katy dengan Justin. Orlando terlihat memberikan komentar di sebuah unggahan satir yang bercanda memasangkannya dengan pensiunan politisi Angela Merkel. Reaksinya dilaporkan "mempermalukan" Katy, yang berharap mereka dapat tetap bersahabat pasca-perpisahan.