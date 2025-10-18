Murka Gugatan Cerai Bocor, Erin Ngaku Punya Bukti Pengkhianatan Andre Taulany

ERA.id - Istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin meluapkan isi hatinya pasca gugatan cerai dengan sang suami bocor ke publik. Erin bahkan mengklaim memiliki bukti pengkhianatan yang dilakukan Andre Taulany.

Lewat unggahan di Instagram-nya, Erin meminta publik untuk membuka mata tentang gugatan cerai yang dilayangkan oleh Andre Taulany. Erin menyebut gugatan itu ditolak sebanyak tiga kali lantaran berisi fitnah.

"Kalian bisa berfikir kenapa gugatannya sampai ditolak 3 kali, putusan bandan instansi resmi loh gak main-main memeriksa dan memutuskan perkara dengan sebenar-benarnya berdasarkan hukum acara dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, silahkan kalian pikir deh yang comment-comment negative terhadap saya!!" tulis Erin pada keterangan salah satu fotonya.

"Artinya gugatannya kosong tidak kuat, fitnah-fitnah itu saya buktikan di pembuktian dan saksi-saksi. Dan pada akhirnya ditolak teruuuss," sambungnya.

Erin lantas meminta kepada Andre Taulany untuk bersikap bijak dan gentleman dalam mengajukan gugatan perceraian. Ia bahkan menyindir sikap Andre yang dinilai mengumbar aib keluarganya sendiri.

"Katanya pak Haji, belajar agama lagi deh biar gak sesat, jangan cari duniawi terus. Luangkan sedikit waktunya untuk belajar agama lagi, ibadah pergi Umroh gih biar hati dan pikiran gak panas, intropeksi diri, bercermin," sindirnya.

Selain itu, Erin mengungkap bahwa ia selama ini sengaja diam dan tidak banyak bicara tentang perceraiannya dengan Andre Taulany. Baginya, menjaga mental dan psikis ketiga anaknya jauh lebih penting.

Namun Erin tak menampik suatu saat nanti ia akan membongkar kebenaran yang terjadi di dalam rumah tangganya. Ia bahkan menyiratkan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Andre Taulany yang selama ini ditutupi.

"Bila dia (Andre) terus menerus bikin kegaduhan di media/sosmed yang merusak kesehatan mental, pikiran, dan mengganggu kebahagiaan anak-anak saya, dengan senang hati saya bongkar semua perbuatan dan penghianatannya selama ini yang saya tutup-tutupi," katanya.

Lebih lanjut, Erin menegaskan bahwa ia memiliki sejumlah bukti yang menguatkan tuduhan pengkhianatan itu. Ia bahkan menyebut bukti tersebut bisa menjerat Andre Taulany ke dalam kasus hukum.

"Bukti-bukti yang sudah saya kantongi, dan kuat secara hukum untuk dipidanakan, biar kalian semua tau kelakuannya yang sebenar-benarnya. Selama ini saya diam dan bersabar tapi makin kesini makin makin," pungkasnya.

Sebelumnya beredar di media sosial dugaan isi gugatan cerai Andre Taulany kepada istrinya, Erin. Gugatan itu memuat beberapa poin yang menyebut Erin boros, tidak menghargai suami, memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Andre, hingga sering membentak asisten rumah tangga dengan kata-kata kasar.