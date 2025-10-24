Usai Tujuh Tahun Dipertahankan, Nirina Zubir Donasikan Rambut Bagi Pejuang Kanker

ERA.id - Nirina Zubir mengaku bahagia sekaligus sedih memangkas rambut panjangnya setelah tujuh tahun mempertahankan. Nirina memilih untuk mendonasikan rambutnya untuk para pejuang kanker.

"Terasanya ada ada dua perasaan bahagia yang Na rasain. Yang satu adalah bisa berbagi karena rambut Na didonasikan kepada teman-teman yang sedang berjuang kanker. Rambutnya juga kan didonasikan untuk dibikin wig," ujar Nirina saat ditemui di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Kamis (23/10/2025).

Pemain film Keluarga Cemara itu menjelaskan ide untuk mendonasikan rambutnya itu muncul dari obrolan ringan dengan temannya. Kala itu Nirina yang mengaku memang ingin memotong rambutnya diberi informasi tentang donasi rambut tersebut.

Berbekal dengan informasi itu, Nirina mulai mencari tahu Yayasan yang memang mengumpulkan rambut untuk dijadikan wig bagi penderita kanker.

"Yang jelas yang aku lakukan ini bukannya buat diperjualbelikan dan juga bukan untuk dijadikan hair extension buat orang-orang gitu kan. Jadi benar purely untuk rambut ini diolah untuk menjadi wig sehingga bisa dipergunakan kepada teman-teman yang membutuhkan," jelasnya.

Nirina tidak menampik dirinya merasa sedih dengan memotong rambut panjangnya setelah tujuh tahuh. Tetapi rasa sedih itu terbayar dengan rasa bangga lantaran bisa membantu orang lain.

"Aku rasa (sedihnya) ketutup sih, enggak ada rasa sedihku. Karena malah sekarang lebih ngerasa kayak, 'yes, I did something good and it feels good'," imbuhnya.