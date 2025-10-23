Nirina Zubir Siap Bongkar Fakta Soal Fedi Nuril di Adili Idola

ERA.id - Nirina Zubir siap membongkar fakta yang belum diketahui publik dari seorang Fedi Nuril. Fakta itu akan dibongkar Nirina lewat acara Adili Idola.

Pemain film Keluarga Cemara ini mengaku senang sekaligus mendapat tantangan baru lantaran ia akan menjadi salah satu roaster di acara Adili Idola. Nirina memastikan ia siap membongkar fakta-fakta menarik tentang Fedi Nuril.

"Honestly, Na (Nirina) juga baru tahu bahwa ini baru pertama kali. Jadi, very happy karena maksudnya ya itu tadi, kayak kita butuh sesuatu yang membuat kita juga menghibur, tapi dengan eh apa ya, fakta-fakta yang belum diketahuin orang banyak," kata Nirina saat ditemui di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Kamis (23/10/2025).

Nirina menambahkan fakta-fakta itu sudah ia kumpulkan sejak Fedi Nuril mulai bermain musik. Saat itu, Nirina yang masih berprofesi sebagai VJ mendapat kesempatan cukup intens dalam melakukan wawancara dan mengumpulkan fakta yang tidak diketahui publik.

"Kita tuh kan bukan hanya cuma satu kali ya kerja sama. Kita tuh ada empat film bersama gitu. Yang satu itu kan Get Married 3, terus kemudian kita ada Shy Shy Cat, terus ada Doyok Otoy Ali Oncom, gitu. Jadi eh emang kalau misalnya kita mau ngulik dari versi profesional dan versi pribadi, banyak stoknya," imbuhnya sambil tertawa.

Namun demikian, Nirina mengungkap bahwa ia tidak siap apabila nantinya harus di-roasting balik oleh Fedi Nuril. Ia mengaku tidak mengetahui konsep tersebut dan memilih pasrah.

"Enggak siap kalau ternyata dia (Fedi Nuri) bisa nge-roasting balik lho. Itu baru tahu dan, oh no! Tidak Tapi ya sudahlah, saya terima saja apa yang akan terjadi demi membahagiakan semua orang," pungkasnya.

Adili Idola akan diselenggarakan pada 8 November 2025 di The Kasablanka Hall. Acara ini turut dimeriahkan oleh Pandji Pragiwaksono, Nury Zhafira, Abdur Arsyad, Nirina Zubir, Abdel Achrian, Fatih Andhika, dan Saykoji.