Shenina Cinnamon Buka-Bukaan Soal Ketakutan Nikah dengan Angga Yunanda, Apa Itu?

ERA.id - Shenina Cinnamon mengungkap ketakutan terbesar dalam menjalani rumah tangga dengan Angga Yunanda. Shenina menyebut masalah finansial menjadi hal yang krusial.

Pengakuan ini disampaikan Shenina usai membintangi film Dopamin yang mengangkat kisah pasangan suami istri baru. Shenina merasa jalan cerita yang dialami Malik (Angga Yunanda) dan Alya membawa pelajaran berharga baginya, khususnya soal finansial.

"Kayaknya finansial itu udah lumayan krusial banget ya, krusial banget sih," ujar Shenina saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakartq Selatan, Rabu (29/10/2025).

Lalu, kata Shenina, ia dan Angga pun sepakat untuk menyiapkan dana darurat dan juga tabungan. Menurutnya dana darurat dan tabungan itu penting untuk antisipasi masalah keuangan yang mungkin akan terjadi di masa depan.

"Aku sama Angga tuh sampai akhirnya mikir, ‘Oke, berarti kita kalau misalnya ada apa-apa, emang kita harus punya backup (dan darurat)’ gitu. Kita harus punya tabungan," jelasnya.

Selain itu, perempuan 26 tahun ini juga menyadari hasil dari kerja kerasnya selama ini tidak boleh membuatnya menjadi boros.

"Kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu jangan kita borosin gitu, kayak segala pemasukan itu tuh harus dipikirin gimana caranya," imbuhnya.

Film Dopamin berkisah tentang hubungan pasangan suami istri baru, Malik (Angga Yunanda) dan Alya (Shenina Cinnamon). Keduanya dihadapkan dengan ujian pernikahan dengan Malik yang dipecat dari pekerjaannya.

Kehidupan mereka kian sulit ketika pria asing tewas di kediamannya. Di sisi lain, pria itu membawa uang dalam satu koper penuh yang mengubah kehidupan Malik dan Alya.

Film Dopamin tayang serempak di bioskop mulai 13 November 2025.