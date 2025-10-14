Film Dopamin Jadi Debut Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Berstatus Pasutri: Rezeki Rumah Tangga

ERA.id - Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon debut untuk film pertama sebagai pasangan suami istri lewat Dopamin. Angga dan Shenina mengaku banyak belajar dari film Dopamin sebagai pasangan suami istri baru.

Berperan sebagai Malik dan Alya, Angga dan Shenina akhirnya dipertemukan dalam satu project yang sama oleh Starvision dan Karuna Pictures. Shenina mengatakan tawaran ini mereka terima sepulang umroh dan berstatus sebagai suami istri.

"Di awal kita meeting, sekalian meeting (sama Angga). Abis nikah, umrah, ini pekerjaan pertama setelah menikah. Kayaknya (rezeki rumah tangga)," ujar Shenina saat peluncuran poster dan trailer Dopamin di Metropole, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Meski bermain film sebagai suami istri, Angga dan Shenina mengakui sempat kesulitan untuk masuk ke karakter Malik dan Alya. Kesulitan itu dirasakan lantaran mereka tidak pernah mengalami masalah yang dihadapi oleh Malik dan Alya di film Dopamin.

Apalagi, kata Angga, Teddy Soeria Atmadja meminta mereka untuk berakting natural saat mengambil adegan penuh emosional.

"Film ini tuh lebih banyak pengen kayak organik gitu ya, kayak emosinya itu natural dan lain-lain gitu. Jadi lumayan challenging buat aku gitu, karena bisa dibilang nggak terlalu banyak proses reading-nya ya, jadi banyakan diskusinya itu on set," tutur Angga.

Di sisi lain, proses itu dinilai mereka cukup menyenangkan. Dari film ini bahkan mereka bisa berdiskusi selama 24 jam penuh tanpa rasa canggung satu sama lain.

"Iya, pillow talk sebelum tidur ya. Apalagi besoknya itu kan, maksudnya 90 persen dari film ini kan memang kita berdua kan yang memerankan. Jadi sebelum tidur mau nggak mau sebelum kita sebelum besoknya syuting, baca call sheet gitu, udah tahu next day-nya bakal ngerjain scene-scene apa aja," jelas Shenina.

"Ya udah jadinya latihan gitu sebelum tidur. Tapi itulah, balik lagi itu memudahkan banget sih buat kita," sambungnya.

Film Dopamin berkisah tentang pasangan muda Malik (Angga Yunanda) dan Alya (Shenina Cinnamon) yang baru saja menikah. Namun keduanya dilanda masalah ekonomi sejak malik terkena PHK.

Malik kemudian berusaha mencari kerja dengan melakukan berbagai wawancara. Suatu hari sepulang wawancara kerja, Malik tertimpa musibah. Ban mobilnya bocor dan ditolong oleh orang asing.

Tamu tak dikenal itu pun menginap di kediaman mereka. Keesokan harinya Malik dan Alya menemukan tamu itu dalam kondisi tidak bernyawa dengan jarum suntik dan koper berisi uang.

Film ini dijadwalkan tayang serempak mulai 13 November 2025.