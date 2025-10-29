Tegaskan Tidak Pernah Tunda Momongan, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon: Sedikasihnya

ERA.id - Pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon berharap film Dopamin bisa membawa efek baik bagi pernikahannya. Angga dan Shenina berharap bisa segera mendapat keturunan seperti karakternya di film tersebut.

Berperan sebagai Alya, karakter yang dimainkan Shenina merupakan seorang istri yang sedang hamil muda. Karakter itu pun diamini Shenina bisa menular pada dirinya.

"Aminin dong. Kita kan tidak menutup kemungkinan. Jadi apa pun yang terjadi, kalau misalnya Allah udah menghendaki, itu kita terima-terima. Bahkan kita harus berterima kasih," kata Shenina saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Namun demikian, Angga dan Shenina tidak ingin membuat target dalam urusan memiliki keturunan untuk saat ini. Mereka menegaskan tidak menunda untuk memiliki momongan.

"Sedikasihnya aja. Kita enggak pernah menunda-nunda," kata Angga.

"Iya, jadi sedikasihnya aja, rezeki sama Allah kita pasti terima," sambung Shenina.

Film Dopamin berkisah tentang hubungan pasangan suami istri baru, Malik (Angga Yunanda) dan Alya (Shenina Cinnamon). Keduanya dihadapkan dengan ujian pernikahan dengan Malik yang dipecat dari pekerjaannya.

Kehidupan mereka kian sulit ketika pria asing tewas di kediamannya. Di sisi lain, pria itu membawa uang dalam satu koper penuh yang mengubah kehidupan Malik dan Alya.

Film Dopamin tayang serempak di bioskop mulai 13 November 2025.