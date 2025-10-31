Reuni di Sosok Ketiga: Lintrik, Aulia Sarah dan Adinda Thomas Girang tapi Bingung

ERA.id - Aulia Sarah dan Adinda Thomas reuni di film grapan Fajar Nugros, Sosok Ketiga: Lintrik. Aulia dan Adinda justru merasa khawatir saat Kembali dipertemukan di projek yang sama.

Kepada ERA, Aulia Sarah dan Adinda Thomas berbagi cerita tentang film Sosok Ketiga: Lintrik. Film ini menjadi ajang reuni mereka setelah sebelumnya terlibat di film KKN di Deas Penari.

"Kebetulan juga aku sama Dinda tuh di project kita yang sebelumnya kita paling dekat ya gitu. Jadi kayak pas di ditawarin project Sosok Ketiga Lintrik terus main sama Dinda kayak, "Yes!" langsung," kata Aulia Sarah saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Senada dengan Aulia Sarah, Adinda Thomas juga merasa senang bisa kembali bekerjasama. Adinda merasa terbantu dengan kehadiran Aulia Sarah yang meringankan beberapa adegan sulit.

"Jadi benar-benar pas di proses reading, "Kak, ini nanti ada adegannya jadi kayak gini gimana ya kalau kita buat kayak gimana ya, Kak?" "Bisa enggak ya kita jadi kayak saling support?"," jelas Adinda Thomas.

Meski mengaku senang bisa reuni di film yang sama, Aulia Sarah tidak menampik bahwa ia sempat khawatir sulit berkonsentrasi selama berakting. Terlebih peran Aulia Sarah dan Adinda Thomas banyak scene yang cukup intens.

"Yang lucu adalah ada beberapa scene yang aku tiba-tiba jadi kebayang gitu, gimana ya nanti, bisa enggak ya gue sama Dinda serius gitu?" ungkap Aulia Sarah.

Demi mengatasi rasa khawatir itu, keduanya pun sepakat untuk membuat catatan khusus terkait peran yang dimainkan. Catatan itu pun cukup membantu mereka dalam berproses dan mendalami perannya di film Sosok Ketiga: Lintrik.

"Jadi ada waktu kosong kan kita enggak yang hahaha hihihi, tapi benar-benar kayak ngebahas script gitu," jelas Aulia.

"Sesuai kebutuhan harinya ya, Kak? Jadi kalau harinya kita lagi berat scene-nya, kita juga bawaannya tuh jadi kayak serius. Iya, serius banget. Tapi kalau kayak bawaannya scene-nya fun, jadinya juga ya lebih light, bisa ngobrolin apa aja. Bisa order makanan apa aja," sambung Adinda.

Sosok Ketiga: Lintrik tayang serempak di bioskop mulai 6 November 2025.