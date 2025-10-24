Perankan Pelakor di Sosok Ketiga: Lintrik, Aulia Sarah Malah Kegirangan, Kenapa?

ERA.id - Aulia Sarah mendapat tantangan baru lewat film terbaru Sosok Ketiga: Lintrik. Tantangan ini lantaran Aulia Sarah untuk pertama kalinya menjadi manusia.

"Menurut aku cukup challenging ya, karena untuk di film horor adalah film pertama aku menjadi manusia utuh dari awal sampai akhir cerita gitu. Tapi aku juga ngerasa ini challenging banget," ujar Aulia Sarah saat ditemui di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/10/2025).

Meski mendapat tantangan baru, pemeran Naura terbantu dengan adanya proses reading bersama para pemain lainnya, termasuk Adinda Thomas yang sebelumnya pernah terlibat di film yang sama.

Saat disinggung tentang peran antagonis yang selama ini ia mainkan, Aulia Sarah mengaku tidak takut dengan reaksi penonton setelah menyaksikan filmnya. Ia justru merasa berhasil apabila penonton kesal dengan peran yang dimainkan.

"Peran antagonis, iya ada aja sih (sentimen negatif). Tapi aku kayak mengambil itu sebagai komplimen ya, komplimen, oh berarti aku berhasil memerankan karakternya gitu," tuturnya.

Film Sosok Ketiga: Lintrik berkisah tentang Andin (Adinda Thomas) yang harus melawan kekuatan mistis dari sosok ketiga yang memikat suaminya. Sosok ketiga itu didalangi oleh Naura (Aulia Sarah) yang menggunakan ilmu pelet 'lintrik' demi merebut Aryo (Wafda Saifan).

Film ini dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 6 November 2025.