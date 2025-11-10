Pangku hingga Predator, Ini Rekomendasi Film yang Siap Jadi Teman Akhir Pekan

ERA.id - Membuka bulan November 2025, semakin banyak film yang menarik dengan kisah beragam memanjakan para pecinta film, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mulai dari drama penuh aksi, cinta beda dimensi, hubungan terlarang, serta kisah haru persahabatan yang mengundang tawa maupun tangis.

Penasaran apa saja film yang tayang bulan ini? Yuk, simak daftarnya berikut ini!

1. Predator: Badlands

Predator Bandlans (Dok. IMDB)

Meneruskan series dari franchise Predator, film Predator: Badlands kali ini memiliki cerita yang berbeda dari cerita-cerita sebelumnya. Menceritakan predator muda bernama Dek yang diasingkan oleh klannya sendiri karena gagal memenuhi kualifikasi pemburu Yautja, harus memperjuangkan hidupnya di pengasingan di planet tandus bernama Badlands.

Dek bertemu Thia yang diperankan Elle Fanning sebagai sosok android buatan dengan logo Weyland-Yutani yang tercetak di kedua bola matanya. Film ini diproduksi oleh John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt, dan Brent O’Connor. Predator utama diperankan oleh Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Kisah ini bisa ditonton mulai 7 November 2025.

2. Sosok Ketiga Lintrik

Sosok Ketiga: Lintrik (Dok. IMDB)

Film ini menceritakan lintrik, praktik ilmu hitam mirip pelet. Sebuah keluarga terkena gangguan, terutama Ario (Wafda Saifan) suami Andin (Adinda Thomas) yang diincar oleh sosok ketiga.

Perilaku aneh Ario muncul di pernikahan ke-6 bulan mereka, Ario menjadi dingin dan menjauh. Kecurigaan ini semakin terbukti setelah Ario terungkap Ario menjalani hubungan gelap dengan Naura (Aulia Sarah). Naura menggunakan ilmu pelet lintrik untuk mengendalikan dan merebut Ario.

Kisah rumah tangga Ario dan Andin bisa ditonton mulai 6 November 2025.

3. Measure In Love

Measure in Love (Dok. IMDB)

Film romansa berbalut fantasi ini menceritakan pertemuan kembali sepasang kekasih yang diperankan Hsu Kuang Han dan Angela Yuen setelah gempa bumi besar yang memecah dunia menjadi dua bagian dan mengganggu waktu serta gravitasi di kedua sisi. Dunia yang terbagi itu dinamai Zona Aurora dan Zona Evergreen. Dimana satu hari di satu zona sama dengan satu tahun di zona lainnya.

Film ini diproduksi veteran direktur artis Taiwan, Sylvia Chang. Film ini bisa disaksikan mulai 5 November 2025.

4. Pangku

Pangku (Dok. IMDB)

Debut perdana aktor Reza Hardian sebagai sutrada di film panjang berjudul Pangku mengisahkan ibu tunggal berjuang mencari kehidupan yang lebih layak untuk anaknya. Setelah melahirkan, Sartika (Claresta Taufan) dijebak Bu Maya (Christine Hakim) pemilik kedai kopi dalam praktik “kopi pangku”.

Kopi pangku sendiri merupakan sebuah tradisi dimana perempuan duduk di pangkuan pelanggan sebagai bagian dari layanan dan cara Sartika bertahan hidup. Film ini sudah memenangkan penghargaan di Busan internasional Film Festival, diantaranya KB Vision Audience Award, FIPRESCI Awards, Bishkek International Film Festival-Central Asa Cinema Award, dan Face of the Future Award.

Kisah Sartika bisa ditonton mulai 6 November 2025.

5. Friends on Board: The First Ride

Friends on Board: The Frist Ride (instagram/CGV)

Film komedi persahabatan lima orang yang bertemu kembali setelah 24 tahun lamanya berpisah dan mengusulkan melakukan liburan bersama pertama kali setelah melewati banyak perubahan hidup masing-masing, berujung petualangan penuh kejutan tidak terduga.

Disutradarai Nam Dae Jung dan pemeran bertabur bintang, seperti Kang Ha Neul, Kang Young Seok, Cha Eunwoo, Kim Young Kwang, dan Han Sun Hwa. Film ini bisa disaksikan di bioskop mulai 7 November 2025.

Daftar film November 2025 di atas bisa menjadi referensi mengisi waktu senggang menonton film di bioskop. Jangan lewatkan kesempatan menonton judul-judul di atas dan selamat menonton!