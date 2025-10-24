Debut Film Horor, Dilan Janiyar Bawa Peran Penting di Sosok Ketiga: Lintrik, Apa Itu?

ERA.id - Dilan Janiyar debut di dunia akting lewat film Sosok Ketiga: Lintrik. Dilan mengaku kesulitan di debutnya kali ini.

Kesulitan itu diakui Dilan Janiar lantaran ia tidak memiliki waktu yang lama untuk bonding dengan para pemain. Hal ini lantaran ia menjadi pemain terakhir yang bergabung dalam film garapan Fajar Nugros.

"Susah sih, soalnya aku ini pertama kalinya, terus yang kedua bonding-nya nggak lama ya sama pemain-pemain lainnya. Aku terakhir banget masuk," kata Dilan Janiar saat ditemui di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/10/2025).

Selain tidak memiliki waktu lebih untuk dekat dengan pemain lain, Dilan juga mendapat peran penting di film Sosok Ketiga: Lintrik ini. Peran penting ini pun memiliki adegan yang sulit dan penentu di akhir film.

"Itu juga adegan yang susah sih menurut aku. Yang jelas aku sangat berpengaruh ke ending," tuturnya.

Namun demikian Dilan menolak untuk membocorkan lebih lanjut terkait peran penting tersebut. Ia hanya mengungkap tidak memiliki batasan untuk mengambil adegan tersebut.

"Aku nggak (ada batasan), soalnya aku percaya juga dari tim, dari sutradara segala macam kan pas syuting udah di-briefing sesuai script. Dilindungin juga, dijagain juga, jadi kayak nggak ada batasan sama sekali gitu," imbuhnya.

Film Sosok Ketiga: Lintrik berkisah tentang Andin (Adinda Thomas) yang harus melawan kekuatan mistis dari sosok ketiga yang memikat suaminya. Sosok ketiga itu didalangi oleh Naura (Aulia Sarah) yang menggunakan ilmu pelet 'lintrik' demi merebut Aryo (Wafda Saifan).

Film ini dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 6 November 2025.