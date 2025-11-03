Hiatus Demi Pemulihan, Vidi Aldiano Janjikan Album Baru Tahun Depan

ERA.id - Vidi Aldiano memutuskan untuk hiatus dari dunia hiburan Tanah Air. Keputusan Vidi ini dilakukan guna fokus pada penyembuhannya.

Pada unggahan di Instagram, suami Sheila Dara itu menyatakan dirinya hiatus dari dunia musik selama beberapa bulan kedepan. Vidi menjelaskan di masa hiatus ini ia juga sambil mempersiapkan album baru untuk dirilis tahun depan.

“Gue memutuskan untuk beberapa bulan ke depan untuk take a break (i haven’t got any since 2014), untuk fokus kepada pemulihan diri, and ALSO gue sedang mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan,” tulis Vidi, dikutip Senin (3/11/2025).

Lalu, kata Vidi, demi mewujudkan album baru, ia pun mengumpulkan sejumlah nama yang akan terlibat pada karyanya. Ia juga meminta izin untuk fokus pada pemulihan dan juga albumnya.

“Gue sedang mengumpulkan beberapa nama yang akan menjadi team sukses untuk album ini. Meanwhile gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini dari segala panggung dan shooting dulu,” tuturnya.

Meski memutuskan hiatus sementara waktu, pelantun “Status Palsu” itu memastikan akan tetap membagikan kabar terbaru di media sosial. Ia berharap keputusannya ini bisa diterima oleh para penggemar.

"Gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update. Walau gue tau mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini,” katanya.

Lebih lanjut, Vidi berharap agar para penggemar bisa terus mendoakan kesembuhan dan juga perjalanannya.

"Gue berharap kalian tetap terus mendoakan, agar perjalanan sehat gue pun bisa terus gue jalani dengan semangat," pungkasnya.

Diketahui Vidi Aldiano berjuang melawan kanker sejak tahun 2019. Ia sempat menjalani operasi pengangkatan sel kanker pada ginjal di Singapura pada Desember 2019.

Namun pada September 2023, Vidi mengungkap sel kanker itu menyebar ke beberapa titik dan memaksa dirinya menjalani pengobatan rutin tiap 3 minggu sekali.

Pada Juni 2025, Vidi mengumumkan bahwa kankernya sudah menyebar. Tubuhnya pun kian kurus dan menuai sorotan.