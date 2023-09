Vidi Aldiano Perawatan Intensif Per 3 Minggu, Ungkap Sel Kanker Sudah Menyebar Sejak Tahun Lalu

ERA.id - Vidi Aldiano membawa kabar mengejutkan mengenai kondisi kesehatan tubuhnya. Sejak tahun lalu, Vidi ternyata harus menjalani perawatan intensif setiap 3 minggu sekali karena sel kanker yang sudah menyebar.

Hal ini diungkap Vidi Aldiano lewat unggahan terbaru di Instagramnya. Ia membagikan foto tengah dirawat dengan tangan yang diinfus dan dipeluk dengan perempuan memakai hijab, yang diduga adalah ibunya.

"Sudah memasuki tahun ketiga dimana gue menjadi 'Cancer-warrior'. Jarang sebenernya mau update hal-hal seperti ini, tapi hari ini I just feel like sharing," tulis Vidi Aldiano pada Senin (18/9/2023).

"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa tahun lalu, titipan Tuhan berupa kanker ini sudah menyebar ke beberapa titik, sehingga mengharuskan gue akhirnya punya appointment spa day ini tiap 3 minggu," tambahnya.

Meski harus perawatan rutin, suami Sheila Dara itu mengaku sudah mengikhlaskan kondisinya. Ia sudah berdamai dan merasa bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepadanya selama ini.

Tak hanya itu, Vidi Aldiano juga menegaskan akan terus berkarya ke depannya. Ia juga akan kembali dengan karya baru dalma waktu dekat dan berjanji akan membuat bangga kepada orang terdekat dan penggemar yang selama ini mendukungnya.

"Selama gue masih diberikan kekuatan untuk melawan penyakit ini, gue ga boleh cupu. Gue harus terus bisa living my life, dan bonusnya semoga terus bisa berkarya untuk bisa kasih senyuman ke kalian semua. Wish me luck! #VidiComeback2023 sudah ada di depan mata," pungkas Vidi Aldiano.

Unggahan Vidi Aldiano ini sontak mendapatkan banyak komentar dari rekan artis lainnya. Mereka menyemangati Vidi Aldiano agar terus kuat dalam menjalani perawatan melawan penyakit yang dideritanya.

"You got this kak," komentar Lyodra Ginting.

"Lo kuaaaatt!!! dan banyak yang sayang sama lo! termasuk gue!" kata Prilly Latuconsina.

"Semoga Allah mudahkan, bro. Bismillah," ucap Teuku Wisnu.