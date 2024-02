Terapi Pengobatan Kanker Ginjal ke Thailand, Vidi Aldiano Deg-degan: Nggak Tahu ke Depannya Gimana

ERA.id - Penyanyi Vidi Aldiano kini melakukan terapi pengobatan kanker ginjal ke Ko Samui, Thailand. Ia merasakan dapat keluarga baru ketika berobat ke Thailand. Ia bertolak ke negara Gajah Putih usai mendapatkan banyak rekomendasi dari netizen.

Suami Sheila Dara Aisha ini menjalani terapi pengobatan kanker ginjal dalam dua minggu ke depan. Melalui Instagram pribadinya, Vidi Aldiano membagikan momen ketika sudah sampai ke Pulau terbesar kedua di Thailand.

"Gue hari ini ada di Koh Samui untuk memulai treatment. Nggak treatment sebenarnya lebih ke retreat di tempat namanya Tanya Samui," ujar Vidi Aldiano, dikutip dari akun Instagram @vidialdiano.

Pelantun lagu "Nuansa Bening" ini mengaku Koh Samui adalah rekomendasi tempat dari netizen. Mereka menyarankan Vidi Aldiano untuk melakukan pengobatan ke Ko Samui, Thailand.

"Banyak banget teman-teman yang dari beberapa bulan yang lalu nge tag in gue ke tempat ini, dan akhirnya gue mendapatkan kesempatan untuk ke sini, untuk menjalani sebuah retreat sebenarnya untuk mencoba mengobati apa yang ada di dalam badan ini," jelas Vidi Aldiano.

Pria berusia 33 tahun ini mengaku awalnya sempat merasa gugup. Namun, ia harus bisa menenangkan diri terlebih lagi harus tenang pengobatan selama dua pekan.

"Awalnya tadi pagi gua nyampe tuh agak lumayan deg-degan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sini. Dan it’s gonna be a long journey sebenarnya dua minggu bakal ada di sini," beber Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano merasa bahagia lantaran banyak pasien rumah sakit asal Indonesia. Vidi Aldiano mendapatkan banyak cerita inspiratif dan saling mendukung kesembuhan satu sama lain.

"Tapi sampai sini ternyata banyak orang Indonesia dan luar biasa banget karena banyak banget yang di sini sebenarnya sakit, kebanyakan kanker, tapi somehow di sini tuh vibe-nya sangat positif," imbuh Vidi Aldiano.

"Gua dapet kayak keluarga baru gitu yang sangat suportif dan itu seperti gelombang baik. Dengar-dengar cerita inspiratif dari mereka, kayak banyak dapat doa dan support dari stranger itu lumayan wow," tambahnya.

Vidi Aldiano berharap agar proses pengobatannya di Thailand berjalan lancar. Ia juga meminta netizen mendoakan agar dirinya tetap bahagia dan sehat.

"Nggak tahu kedepannya bagaimana. I think it's gonna be tough. Semoga gue bisa enjoy, selalu sehat, bahagia dan gue update terus selama gue kuat." tutupnya.

Unggahan itu mendapatkan respon dari rekan sesama selebriti. Mereka mendoakan Vidi Aldiano agar segera pulih dari penyakit kanker ginjalnya.

"Vid semoga Allah mudahkan semua ya. Bismillah," tulis Shireen Sungkar.

"Semoga diberikan kesehatan selaluuuuu," komentar Indra Bekti.

"Semoga Allah Maha Penyembuh memberikan kemudahan dan mengangkat penyakitnya segera. Aamiin ya Allah," kata Rossa.

"Bismillah semangaaaat VD siseru dan bikin happy kita semua." ungkap Ayu Dewi.

Diketahui, Vidi Aldiano mengidap kanker ginjal sejak 2019 lalu. Saat itu, dia divonis memiliki kanker ginjal stadium tiga. Sehingga solusi penyembuhan satu-satunya adalah dengan diangkat ginjalnya.

Operasi besar pengangkatan ginjal yang dijalani Vidi Aldiano dilaksanakan di Singapura pada 2020. Sampai sekarang ini, Vidi Aldiano masih rutin menjalani perawatan serta dipantau dokter.