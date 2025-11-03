Raisa dan Hamish Daud Sepakat Cerai, Kuasa Hukum Bungkam Soal Penyebabnya

ERA.id - Penyanyi Raisa Adriana dan Hamish Daud sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Keduanya disebut sudah berdamai sehingga mantap berpisah.

Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis, usai sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (3/11/2025) mengatakan kliennya sepakat untuk berpisah.

Meski keduanya sama-sama tidak hadir dalam persidangan, Putra menegaskan bahwa hubungan Raisa dan Hamish kini berada dalam situasi damai.

"Jadi memang saat ini kondisinya memang perpisahannya dengan baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi berdamai dengan dirinya masing-masing sampai akhirnya dikeluarkan pernyataan itu," ujar Putra.

Namun, hingga kini komunikasi antara Raisa dan Hamish disebut belum terjalin kembali. Putra menyebut pihaknya belum berhubungan langsung dengan pihak Hamish karena tidak ada perwakilan yang datang ke persidangan.

"Sejauh ini kami hanya kuasa dari penggugat (Raisa). Tidak bisa jadi satu kuasa untuk dua pihak. Jadi, selama diizinkan membuka akses atau berbicara, kami akan lakukan itu. Tapi semua tergantung prinsipalnya," jelasnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya komunikasi langsung antara Raisa dan Hamish atau rencana untuk membicarakan proses perceraian lebih lanjut, Putra memilih berhati-hati.

"Sampai saat ini tentunya kami bisa melangkah kalau sudah ada komunikasi awalnya dulu dari prinsipalnya. Tidak bisa kami langsung melakukan sesuatu," ujarnya.

Putra juga enggan mengungkap pokok perkara gugatan cerai yang diajukan Raisa terhadap Hamish. Ia hanya meminta doa agar proses sidang berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak.

"Mohon doanya saja yang terbaik buat para pihak agar sidangnya lancar dan hasilnya baik," tutup Putra.

Raisa mengajukan gugatan cerai kepada Hamish Daud pada 22 Oktober 2025. Dari pernikahan 8 tahun itu, mereka dikaruniai satu orang anak bernama Zalina Raine Wyllie.