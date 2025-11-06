Digugat Cerai Raisa, Hamish Daud Tegaskan Tetap Kompak Demi Anak: Yaya Best Friend Saya

ERA.id - Hamish Daud akhirnya buka suara soal gugatan cerai yang dilayangkan Raisa. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Raisa masih berjalan baik dan fokus utamanya saat ini adalah kebahagiaan anak mereka.

Saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025), Hamish mengatakan dirinya dan Raisa tetap menjaga komunikasi secara intens setiap hari. Ia memastikan bahwa meski rumah tangganya sedang dalam proses hukum, keduanya tetap kompak mengurus anak.

"Fokus kami cuma satu, anak. Kami masih komunikasi setiap hari, pagi dan malam," ujar Hamish.

Hamish menuturkan bahwa dirinya dan Raisa kini berkomitmen menjalani peran sebagai orang tua dengan cara yang sehat dan saling mendukung. Ia juga menegaskan tidak ada permusuhan di antara mereka meski sedang dalam masa sulit.

Menurut Hamish, ia dan Raisa sudah sepakat untuk tetap bersikap dewasa dalam menghadapi situasi ini. Keduanya ingin menjaga suasana tetap damai agar anak mereka tidak terdampak dari polemik rumah tangga.

"Yang penting semuanya baik-baik saja. Kami sama-sama tanggung jawab buat anak," tambahnya.

Hamish juga berharap publik tidak berspekulasi berlebihan soal gugatan cerai tersebut. Ia ingin proses hukum berjalan dengan tenang tanpa ada pihak yang dirugikan.

Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Raisa kini lebih seperti sahabat baik. Meski tidak lagi tinggal serumah, keduanya tetap saling menghormati dan berkomitmen memberikan kasih sayang penuh untuk anak mereka.

"You know, Yaya (Raisa) itu best friend saya. Kita, kita pisah baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting," pungkasnya.

Diketahui Raisa resmi melayangkan gugatan cerai kepada Hamish Daud pada 25 Oktober 2025 setelah delapan tahun menikah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie.