Kompak Absen di Sidang Cerai Kedua, Gugatan Raisa ke Hamish Daud Berpotensi Gugur?

ERA.id - Sidang perceraian kedua pasangan Raisa Adriana dan Hamish Daud digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025). Keduanya kembali absen pada sidang kali ini.

Putra Lubis, kuasa hukum Raisa mengatakan agenda persidangan ini adalah menghadirkan para pihak. Putra menjelaskan alasan ketidakhadiran Raisa pada persidangan kedua dikarenakan ada kegiatan.

"Kalau dari penggugat (Raisa) sih memang ada kegiatan, kemudian ada hal-hal konsen tersendiri yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa hadir," ucap Putra saat ditemui di PA Jaksel, Senin (17/11/2025).

Putra lantas menjelaskan terkait kemungkinan gugatan cerai Raisa terhadap Hamish kemungkinan gugur. Hal ini lantaran Raisa dan Hamish tidak pernah hadir selama persidangan.

"Soal teknis terkait hukum acara, itu kan itu saya rasa kewenangan pengadilan ya. Intinya apapun itu nanti masukan dari majelis, kami akan berupaya maksimal untuk penuhi," jelas Putra.

Ia juga menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut terkait perkara guguatan cerai yang diajukan Raisa. Menurutnya, apa yang menjadi materi persidangan biarkan menjadi materi persidangan.

Putra menegaskan terkait ketidakhadiran keduanya. Ia mengakui tidak dapat menyampaikan alasan tergugat (Hamish) tidak hadir, namun diketahui faktanya tergugat tidak hadir di persidangan kedua.

"Soal hadir tidak hadir itu memang ada hukum acaranya. Kami juga punya legal standing untuk hadir di sini. Tapi kalau ada himbauan, kami akan coba akomodir," ungkap Putra.

Terkait kapan Raisa akan hadir, Putra tidak bisa menyampaikan. Sekali lagi ia menegaskan untuk ikuti saja kapan Raisa akan hadir.

Pasangan tersebut masih kompak absen dari sidang perceraiannya. Kedua kalinya mereka memilih tetap berkegiatan dan tidak menampilkan diri dipersidangan.