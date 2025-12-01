Masih Berkabung, Raisa Hadir Mendadak di Sidang Perceraiannya, Hamish Daud Absen Lagi

ERA.id - Raisa Adriana akhirnya hadir ke sidang perceraiannya dengan Hamish Daud, Senin (1/12/2025). Kedatangan Raisa yang sedang dalam kondisi berkabung setelah ibundanya wafat pun cukup mendadak hingga sidang langsung disegerakan majelis.

Kuasa Hukum Raisa, Putra Lubis mengaku tidak menyangka bahwa kliennya yang tengah berduka akan menghadiri persidangan cerai yang ketiga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (01/12/2025). Putra menyebut kehadiran Raisa di persidangan pun mendadak.

"Hari ini dengan kondisi masih berkabung, saya juga tidak menyangka ternyata yang bersangkutan (Raisa) bersedia hadir. Tapi kemudian karena mendadak juga disanggupi untuk bisa hadir, akhirnya kami lapor, kemudian disegerakan," katanya.

Putra mengatakan terkait agenda persidangan hari ini mengkonfirmasi dan memverifikasi dari penggugat.

"Jadi maksud kehadirannya tadi tentu pertama mengonfirmasi identitas. Bahwa betul apakah Anda yang bernama Raisa? Kemudian, apakah betul mengajukan gugatan? Yang terakhir memverifikasi apakah betul diwakilkan oleh kuasa hukum?” jelasnya.

Meski Raisa hadir dalam kondisi sedang berduka, Hamish Daud tidak nampak hadir di pengadilan. Ketidakhadiran Hamish memungkinkan sidang perceraian dengan putusan verstek.

Diketahui ibunda dari pelantun lagu "Terserah" berpulang pada Sabtu (29/11/2025) setelah berjuang melawan kanker paru-paru.