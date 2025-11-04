Intip 6 Kostum Unik Artis Hollywood, dari Medusa hingga Manusia Es Krim!

ERA.id - Hari Halloween selalu diwarnai kemeriahan kostum bagi yang merayakannya. Tema kostum pun beragam, mulai dari konsep monster seram, tokoh kartun lucu, cemilan manis, sampai kostum hewan.

Menutup bulan Oktober, setiap tahun dengan adu penampilan penuh kreativitas tanpa batas dan aturan tertentu. Apalagi pada artis Hollywood.

Cek selengkapnya di bawah berikut!

1. Heidi Klum

Heidi Klum (instagram/heidiklum)

Terkenal selalu totalitas setiap Halloween, tahun ini Heidi Klum menjadi medusa monster ular mitologi terkenal, detail di seluruh tubuhnya bersisik warna hijau kuning menyerupai kulit ulat ditambah bagian kepalanya dihiasi ular-ular tiruan terkesan hidup.

2. Lady Gaga

Lady Gaga (Instagram/ladygaga)

Lady Gaga menjadi penggali kuburan yang cantik dengan gaun panjang penuh bunga di seluruh tubuhnya sambil menggenggam sekop. Di kepalanya terdapat hiasan berbentuk sayap putih. Melambangkan keindahan yang tumbuh di waktu kematian karena latarnya penuh merah.

3. Paris Hilton

Paris Hilton (Instagram/parishilton)

Keluarga Paris Hilton hadirkan suasana ceria serta nostalgia film anak-anak “Toy Story” di Hallowen 2025, lengkap dengan set latar kamar Andy dan mainan lainnya.

4. Mariah Carey

Mariah Carey (Instagram/mariahcarey)

Mariah Carey memilih bergaya lolita klasik tahun ini mirip karkater boneka dengan wig ponytail warna pink, blus putih berhias pita, serta rok satin renda biru muda, lengkap sarung tangan dan payung memberi kesan manis nan feminim.

5. Janelle Monae

Janelle Monae (instagram/janellemonae)

Janelle Monae berperan sebagai karakter utama kartun “The Cat In The Hat”, dengan ciri topi panjang warna merah dan putih, jumpsuit bulu berwarna hitam dan putih, lengkap mengenakan sarung tangan, serta hiasan wajah menyerupai kucing. Memberi kesan imajinatif dan ceria.

6. Winnie Harlow

Winnie Harlow (instagram/winnieharlow)

Unik, Winnie Harlow menjadi es krim “hidup” menyesuaikan latar foto yakni “Winnie’s Ice Cream Parlor” seolah Winnie manusia es krim, detail pada kostum memberikan efek tekstur es krim meleleh di beberapa bagian tubuhnya.

Itulah deretan outfit anti-mainstream ala selebritis Hollywood yang bisa dijadikan ide Hallowen selanjutnya!