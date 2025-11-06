Resmi Cerai, Bedu Masih Biayai Kebutuhan Rumah hingga Mobil Keluarga

ERA.id - Komedian sekaligus aktor Harabdu Tohar alias Bedu akhirnya buka suara soal putusan perceraiannya dengan sang istri, Irma Kartika Anggraini (Anggi). Bedu menekankan ia tidak lepas tanggungjawab meski berpisah.

Saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025), Bedu mengungkapkan bahwa proses perceraiannya telah resmi dikabulkan oleh pengadilan melalui putusan verstek.

"Kalau informasi dari kuasa hukum aku, permohonan aku sebagai pemohon terhadap termohon, mantan aku, Anggi, dikabulkan. Jadi sudah resmi talak satu. Tinggal nunggu panggilan untuk ikrar talak," ujar Bedu.

Meski kini statusnya resmi berpisah, Bedu menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama tanpa ada pertikaian.

"Memang kita sudah sepakat untuk berpisah. Jadi, selama proses persidangan tidak ada hal yang menghambat jalannya sidang. Semua bukti-bukti sudah ada, saksi-saksi juga sudah dihadirkan,” jelasnya.

Bagi Bedu, perceraian bukan berarti akhir dari tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Ia menegaskan tetap menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan mantan istrinya.

"Saya bercerai bukan berarti ingin melepaskan tanggung jawab saya kepada anak-anak atau mantan istri saya. Sampai sekarang saya masih memberikan kebutuhan Anggi di rumah, belanja, bayar mbak, bayar listrik, sekolah anak-anak, sampai cicilan mobil. Itu semua masih saya yang tanggung," tegas Bedu.

Bedu mengungkapkan bahwa dirinya tetap menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga meski sudah berpisah. Setiap bulan, ia mengeluarkan biaya hampir Rp50 juta untuk memenuhi keperluan anak-anak dan mantan istrinya, mulai dari biaya sekolah, listrik, hingga cicilan kendaraan.

Bagi Bedu, tanggung jawab tersebut bukan beban, melainkan bentuk komitmen sebagai ayah.

"Jadi artinya saya cerai bukan berarti saya lepas tanggung jawab, tidak. Justru saya masih tetap bertanggung jawab sama apa yang harus menjadi tanggung jawab saya," lanjutnya.

Meski kini hidup terpisah, hubungan Bedu dan mantan istrinya, Anggi, tetap terjalin baik. Mereka masih berkomunikasi dengan lancar demi menjaga kenyamanan anak-anak.

Sesekali, Bedu juga menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, misalnya makan dan bermain di mal. Menurutnya, momen-momen seperti itu penting untuk menunjukkan bahwa perpisahan orang tua tidak harus meninggalkan luka bagi anak.

Bedu juga memastikan anak-anaknya tetap merasa memiliki ayah dan ibu yang hadir dalam kehidupan mereka.

"Kalian enggak kehilangan orang tua, ya. Kalian tetap punya ayah, tetap punya bunda. Yang berbeda cuma adalah status ayah sama bunda. Ayah sama bunda bukan lagi suami istri, tapi tetap menjadi orang tua kalian,” ucap Bedu kepada anak-anaknya.

Bedu dan Anggi yang diketahui menikah pada 7 Februari 2010 dan dikaruniai tiga orang anak, sepakat berpisah secara baik-baik. Keduanya memastikan untuk memberikan pendampingan penuh kepada anak-anaknya agar tidak kehilangan figur orang tua.