Debut Jadi Produser, Ini Alasan Nagita Slavina Pilih Film Timur di Karya Pertama

ERA.id - Nagita Slavina debut sebagai produser film lewat karya garapan Iko Uwais berjudul Timur. Nagita mengaku keputusan memproduseri film ini karena sosok Iko Uwais.

Perempuan yang akrab disapa Gigi ini mengatakan perannya sebagai produser film bukan datang begitu saja. Gigi sudah membidik perfilman Tanah Air setelah pandemi COVID-19 menyerang dunia.

"Kalau memproduseri film itu sudah jadi keinginan dari lama. Setelah COVID, ngelihat perfilman Indonesia makin keren, aku berpikir peluangnya besar banget. Apalagi pas tahu proyek ini bareng Bang Iko, langsung tertarik," ujar Gigi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

Ibu dua anak ini lantas berharap film Timur bisa diterima dengan baik oleh para pecinta film Indonesia dan juga dunia.

"Keberanian itu muncul bukan karena iseng atau keren-kerenan. Semua sudah lewat kalkulasi dan pertimbangan matang. Aku berharap proyek ini bisa diterima banyak orang dan membawa berkah untuk semua yang terlibat," tuturnya.

Sementara itu, produser Ryan Santoso mengaku ide awal pembuatan film Timur dari keisengannya saja. Namun ia tetap ingin menciptakan karya yang memiliki unsur Indonesia dan mengedepankan nasionalisme.

"Film Timur sendiri berawal dari iseng-iseng, ya. Kita ngobrol, berpikir gimana caranya bisa bikin film yang tetap ada sisi Indonesia-nya, nasionalismenya. Akhirnya ada cerita menarik yang terinspirasi dari true events. Kita brainstorming terus, sampai akhirnya dipercayai Bang Iko dan teman-teman lain untuk mendukung film ini," ujar Ryan.

Ryan juga menambahkan bahwa Timur kini tidak hanya akan tayang di Indonesia, tetapi juga dipastikan rilis secara internasional.

"Timur sangat bersyukur sudah dibeli oleh beberapa perusahaan luar negeri. Untuk North America (AS dan Kanada) didistribusikan oleh Cineverse. Sementara di luar Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei, akan didistribusikan oleh Art Light dan Gary Hamilton," jelasnya.

Film Timur siap tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 18 Desember 2025, dan akan dirilis serentak di beberapa negara Asia Tenggara serta pasar internasional.