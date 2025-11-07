Clara Shinta Digugat Harta Bersama Mantan Suami, Ini Alasannya

ERA.id - Mantan suami Clara Shinta, Denny Goestaf, resmi mengajukan gugatan harta gono-gini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis (06/11/2025). Gugatan itu diajukan Denny demi menyelamatkan aset anak yang dititipkan ke Clara Shinta.

Melalui kuasa hukumnya, Arbianto, Denny menegaskan bahwa gugatan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan upaya untuk menyelamatkan aset yang selama ini ia titipkan kepada mantan istrinya demi masa depan anak mereka.

"Hari ini saya mewakili klien kami, Denny Goestaf telah melakukan pendaftaran gugatan pembagian harta bersama, terkait harta yang diperoleh sebelum pernikahan dari klien kami, Denny Goestaf," ujar Arbianto.

Denny menjelaskan, setelah resmi bercerai dari Clara pada 2022, seluruh asetnya yang bernilai sekitar Rp13 miliar, termasuk mobil, tabungan, dan deposito, ia percayakan kepada Clara Shinta untuk kebutuhan anak.

Namun seiring berjalannya waktu, Denny merasa bahwa harta yang dititipkan tidak lagi dikelola sebagaimana mestinya.

"Saya ikhlaskan awalnya, tapi setelah saya lihat kok dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh. Jadi saya, saya rasa saya lebih baik amankan dulu, karena dia juga sudah dapat pasangan baru kan," jelas Denny.

Ia menambahkan bahwa nilai aset yang menjadi objek gugatan mencapai sekitar Rp13 miliar. Menurut Denny, keputusan untuk mengajukan gugatan ini murni didasari kekhawatiran terhadap masa depan anak semata wayangnya.

"Saya bukan mau ambil harta, tapi mau menyelamatkan yang dulu saya titipkan untuk anak. Rumah itu memang untuk anak, tapi kan baru bisa atas nama dia kalau sudah 18 tahun. Nah, saya takut sebelum itu terjadi, ada hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Gugatan ini muncul di tengah pemberitaan mengenai kehidupan pribadi Clara Shinta yang tengah menjadi sorotan publik. Meski enggan memberikan alasan detail di balik keretakan rumah tangganya dulu, Denny menyebut bahwa perbedaan usia yang cukup jauh turut menjadi faktor pemicu.

Kini, Denny berharap proses hukum berjalan lancar dan harta yang selama ini ia percayakan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan anak mereka.

"Di sini saya menyelamatkan yang saya mau titipkan tadi untuk anak,” tegasnya.