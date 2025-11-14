Detik-Detik Ariana Grande Diserang Pemuda Australia, Chynitia Erivo Langsung Pasang Badan

ERA.id - Malam acara premier film Wicked: For Good yang berlangsung di Universal Studio Singapore, Kamis (13/11) diwarnai ketegangan ketika seorang pria tiba-tiba menyerbu Ariana Grande. Michelle Yoh bahkan reflek melindungi Ariana dari serangan itu.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan pria tersebut merangkul Ariana Grande saat berjalan di karpet merah. Pelaku terlihat melompati barikade dan berlari ke arah Ariana.

Pelaku yang diidentifikasi sebagai Jonathan Wen itu nampak merangkul sambil tertawa. Ariana pun nampak terkejut mendapat perlakuan itu.

Chynitia Erivo pemeran Elphaba yang berada di samping Ariana langsung beraksi cepat dengan menarik baju pria itu sebelum mendorongnya menjauh. Chynitia yang nampak marah berusaha memastikan kondisi Ariana baik-baik saja, sebelum akhirnya berjalan dengan Michelle Yeon dan menyapa penggemar.

Petugas keamanan bergegas datang mengamankan situasi dan membawa penyusup menjauh.

Berdasarkan laporan The Straits Times, identitas pria tersebut bernama Johnson Wen, warga negara Australia berusia 25 tahun. Ia memiliki akun Instagram Pyjama Man (@pyjamamann), yang terkenal sering melakukan aksi serupa yakni mengganggu acara besar, seperti konser Katy Perry di Sydney Juni lalu.

Tanpa merasa bersalah, Johnson mengunggah video aksinya di media sosial dengan menyertai akun film Wicked dan Ariana Grande. Ia juga menulis keterangan yang menyinggung Ariana atas insiden tersebut.

"Dear Ariana Grande, Thank You for letting me Jump on the Yellow Carpet with You," tulisnya.

Aksi Johnson Wen mendapat kecaman dari publik karena perilaku berbahaya yang tidak menghormati privasi selebritas. Penggemar khawatir dengan kondisi Ariana mengingat riwayat gangguan stress pascatrauma (PTSD) setelah ledakan di Manchester Arena tahun 2017.