Bukan Hanya Ariana Grande, Johnson Wen Juga Pernah Bikin Onar di Konser Katy Perry hingga Piala Dunia

ERA.id - Pelaku penyerangan Ariana Grande, Johnson Wen, rupanya bukan pertama kali beraksi dan membuat kekacauan. Johnson tercatat pernah mengacaukan konser Katy Perry di Sydney, Australia pada 2024 lalu.

Mengutip 9News, Johnson Wen yang juga dikenal sebagai Pyjama Man bukan hanya berbuat onar dengan Ariana Grande di Singapura. Ia juga pernah berbuat onar di berbagai konser musisi dunia seperti The Weekend dan Katy Perry.

Pada Oktober 2024, Johnson pernah menerobos ke panggung saat The Weeknd tampil di Sydney, Australia. Aksi nekatnya itu pun berujung pada larangan masuk ke Stadion Accor di Sydney. Ia juga didenda sebesar 20.000 dolar Australia atau sekitar Rp217 juta.

Namun tindakan itu tidak menghentikan aksinya untuk berbuat onar. Pada konser Katy Perry, ia juga melakukan hal yang sama.

"Saya bilang 'biarkan saya naik panggung bersamamu', lalu dia (Katy Perry) panik karena menyadari saya bukan seorang penampil," kata Johnson kepada 9News.

"Saya hendak melakukan gerakan ekstra seperti di Fortnite, tetapi petugas keamanan datang terlalu cepat," sambungnya.

Meski kerap berbuat onar, Johnson Wen mengklaim ia bukan ancaman. Tindakannya justru mengungkap kelemahan keamanan yang serius. Ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Auburn dan didakwa memasuki area tertutup dan menghalangi seseorang dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya.

Setelah insiden di konser Katy Perry, ia pernah berjanji aksinya itu menjadi yang terakhir kalinya ia berurusan dengan hukum. Ia pun dibebaskan dengan jaminan atas pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan catatan, Johnson Wen juga pernah menyusup di panggung Olimpiade Paris, Piala Dunia Wanita FIFA, dan final Piala Dunia Kriket putra di India.

Laporan itu juga menyebutkan Johnson sedang tidak memiliki pekerjaan dan tinggal di sebuah hostel backpacker. Ia juga dilarang masuk ke area Olympic Park selama enam bulan.

Ariana Grande diketahui diserang oleh Johnson Wen, pria asal Australia selama acara gala premier film Wicked: For Good di Resorts World Sentosa, Singapura, Kamis (13/11/2025).