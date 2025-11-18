Boneka Labubu Bakal Digarap ke Layar Lebar, Sony Pictures Jadi Pemegang Lisensi

ERA.id - Labubu, boneka mungil bertaring yang belakangan jadi kegemaran banyak orang, akan dibawa ke layar lebar. Sony Pictures resmi mengambil hak siarnya dan mulai menyiapkan proyek film yang berpotensi berkembang menjadi waralaba.

Dikutip dari Variety, proyek ini masih berada di tahap awal dan belum melibatkan sutradara, produser maupun pemeran atau pengisi suara. Pihak Sony juga belum memberikan komentar lebih lanjut.

Popularitas Labubu makin meroket dan sukses memicu kegilaan global. Sistem blind box dari Pop Mart membuat tiap pembelian terasa seperti kejutan seru, dan hal itu yang membuat boneka ini makin diburu sampai harga di pasarannya ikut menggila.

Fenomena Labubu juga ikut menarik perhatian para selebriti. Lisa BLACKPINK bahkan pernah mengatakan kalau Labubu adalah “bayiku”, menunjukkan betapa gemasnya dia dengan karakter ini.

Rihanna pun sempat terlihat akrab dengan tren Labubu, makin menegaskan betapa luasnya daya tarik si boneka mungil ini.

Di media sosial, hype Labubu terlihat dari banyaknya unggahan unboxing dan deretan koleksi yang dibagikan. Banyak yang menceritakan pengalaman mendapat karakter incaran maupun kejutan dari blind box, dan jenis konten seperti ini dengan cepat menarik perhatian para penggemar Labubu.

Bagi Sony, langkah ini merupakan investasi jangka panjang. Mengingat proses produksi film bisa memakan waktu bertahun-tahun, mereka berharap popularitas Labubu tetap kuat hingga proyek ini akhirnya dirilis.