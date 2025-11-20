Sering Bintangi Film Bernuansa Islami, Acha Septriasa Merasa Ditampar secara Spiritual

ERA.id - Acha Septriasa mengungkapkan bahwa perannya di Air Mata Mualaf kembali menjadi momen yang terasa seperti “sentilan” dalam perjalanan spiritual pribadinya. Ia menyebut karakter berhijab dan nuansa religius yang datang berturut-turut membuatnya lebih sering intropeksi diri.

Acha mengaku bahwa dalam beberapa tahun terakhir ia menerima empat peran yang memiliki sifat islami atau mengharuskannya berhijab.

"Saya sebenarnya agak-agak tertampar ya setiap memerankan karakter yang ada sifat Islam-nya, karena belakangan ini sudah empat film saya juga banyak karakter seperti itu," ujar Acha saat diwawancarai di Epicentrum, Rabu (19/11/2025).

Acha bahkan merasa proses syuting kali ini membuka ruang baru untuk melihat dirinya lebih jernih. Ia merasa beberapa peran yang datang belakangan ini seperti memiliki keterkaitan dengan dirinya secara personal.

Ia menjelaskan bahwa dirinya memang sering memohon agar diberi proyek yang memiliki nilai lebih, yang tidak hanya memberinya materi tetapi juga pencerahan dan perlindungan.

"Tapi memang belakangan saya berdoa begitu, ‘Ya Tuhan, berikanlah saya rezeki yang tidak hanya memberikan materi, tetapi yang memberikan pencerahan kepada saya, memberikan perlindungan kepada saya’,” ungkapnya.

Acha menilai perannya di Air Mata Mualaf mengajak siapapun, apapun latar keyakinannya, untuk kembali merefleksikan hubungan dengan Tuhan. Menurutnya, beragama bukan sekadar status, tetapi soal keterhubungan yang nyata.

Ia berharap film ini membuat penonton lebih bersyukur, lebih menghargai sesama, dan lebih tulus menerima perbedaan. Menurut Acha, pesan itu menjadi inti yang ingin ia sampaikan melalui karakter yang dimainkannya.

Air Mata Mualaf dapat disaksikan di bioskop mulai 27 November 2025.