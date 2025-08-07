Acha Septriasa dan Vicky Kharisma Resmi Bercerai, Gugatan Sejak Desember 2024

ERA.id - Acha Septriasa resmi bercerai dengan Vicky Kharisma. Perceraian Acha ini diajukan oleh Acha sejak Desember 2014.

Dalam Putusan Mahkamah Agung yang dilihat ERA, Acha Septriasa mengajukan gugatan cerai terhadap Vicky Kharisma pada 13 Desember 2014. Gugatan itu teregister dengan nomor 1619/Pdt.G/2024/PA.JP di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

"Menyatakan Tergugat (Vicky Kharisma) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat (Acha Septriasa) dengan verstek," demikian putusan tersebut.

Putusan tersebut juga menjatuhkan talak satu terharap Vicky Kharisma—suami dari Acha Septriasa. Putusan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Amril Mawardi pada 19 Mei 2025.

"Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (VICKY KHARISMA MURIZA BIN H.AFRIZAL MUIS) terhadap Penggugat (JELITA SEPTRIASA BINTI IR.SAGITTA AHIMSHA)," bunyi putusan tersebut.

Isu keretakan rumah tangga Acha Septriasa dengan Vicky Kharisma sebelumnya muncul dari unggahan terbaru bintang film Qodrat 2 di Instagram-nya. Pada unggahan Acha, ia menyematkan kata #coparenting yang mengindikasikan perceraian itu semakin menguat.

Diketahui Acha Septriasa dan Vicky Kharisma menikah pada 11 Desember 2016. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Bridgia Kalina Kharisma pada 2017.

Sejak menikah dengan Vicky, Acha pun memutuskan untuk pindah ke Sydney, Australia. Selama itu pun Acha mulai mengurangi kegiatan hiburan di Tanah Air, mulai dari akting hingga bernyanyi.