Momen Raisa Kabur Usai Terima Penghargaan, Takut Ditanyai Wartawan Soal Cerai?

ERA.id - Raisa Adriana kabur usai mendapat penghargaan Artis Solo Wanita Pop Terbaik lewat lagu "Terserah" di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2025. Raisa melarikan diri saat berhadapan dengan wartawan.

Penghargaan musik terbesar di Indonesia itu digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Raisa mengaku bersyukur menerima penghargaan dari ajang bergengsi itu.

Pada momen itu, Raisa menyelipkan pesan manis untuk putri kecilnya, Zalina. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada buah hatinya yang selalu mendukungnya dalam perjalanan karier.

"Aku mau berterima kasih kepada bestie kecil aku, Zalina. Udah tidur deh sekarang. Zalina, Mama keren juga kan," ucapnya dengan bangga.

Selain itu, pelantun "Usai Di Sini" itu juga sangat berterima kasih kepada Adryanto Pratono atau dikenal Adry Boim, yang sudah menjadi partner, manager, dan segalanya. Bahkan sudah dianggap seperti kakak baginya.

Bukan hanya itu saja, Raisa juga menyampaikan pesan khusus sekaligus dukungan untuk para penderita kanker, caretaker, dan para tenaga medis.

"Aku mau special shout out juga buat Vidi, untuk ibuku dan untuk semua pejuang kanker, untuk para caretaker, juga untuk para tenaga medis, semangat terus semoga kita bisa mengalahkan penyakit ini," tuturnya.

Usai menerima penghargaan, Raisa sempat menemui wartawan untuk melakukan wawancara. Namun, Raisa mendadak kabur meninggalkan lokasi.

"Terima kasih ya semuanya," ucap Raisa dan langsung melarikan diri.

Keputusan Raisa untuk melarikan diri ini diduga lantaran ia takut menghadapi pertanyaan wartawan soal masalah rumah tangganya. Raisa bahkan mengunggah momen kabur itu di akun TikTok pribadinya.

Dari video itu, Raisa terlihat berlari kencang menghindari para wartawan yang sudah menunggu kehadirannya. Tim Raisa yang berada di sisinya bahkan terlihat terkejut sambil mengangkat gaun Raisa.

Penghargaan Raisa di AMI Awards 2025 membuktikan bahwa dirinya menjadi salah satu musisi papan atas Tanah Air. Dengan karyanya yang terus berkembang dan berhasil mendapatkan banyak pendengar menunjukkan bahwa Raisa bukan sekadar membawakan lagu, tetapi juga bertahan dan memberi makna dalam setiap perjalanan kariernya.